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Su ürünleri av yasağına balık ekmekle dikkat çekildi



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 'Su Ürünleri Av Yasağına Selam, Alabalık Yemeye Devam 'sloganıyla su ürünleri av yasağına dikkat çekildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından su ürünlerini gelecek nesillere aktarmak ve sürdürülebilir bir avcılık sağlamak amacıyla 'Su Ürünleri Av Yasağına Selam, Alabalık Yemeye Devam' etkinliği düzenlendi. Keban Baraj Gölü İçme bölgesinde etkinlik düzenlendi. Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Kurum Müdürü Özkan Özbay, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hacı Paşa Tuğyan,su ürünleri kooperatif başkanları ve balıkçılar katıldı.

2016 yılında Elazığ'da 17 bin ton balık üretildiğini belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan "'Su Ürünleri Av Yasağına Selam Alabalık Yemeye Devam' sloganıyla çıktığımız bu yolda temel amacımız av yasağı başladığında balık yemeninde yasak olduğu algısının yanlış olduğunu halkımıza aktarmak. Biz eğer balıkçılığın devam etmesini istiyor ve çocuklarımıza değişik türlerde balıklar bırakmak istiyorsak üreme dönemlerinde balıkların çoğalması için av yasağına riayet etmemiz gerekiyor" dedi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hacı Paşa Tuğyan ise," Gelecek nesillere bol bereketli bir su alanı ve su ürünü bırakmak için 1 Nisan ve 1 Temmuz tarihleri arasında avcılığın yapılmamasını istiyoruz. Bizde bu konuda bir farkındalık oluşturmak içinbir etkinlik düzenledik" diye kaydetti.

Su ürünleri çeşitliliğinin giderek azaldığını dile getiren Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Kurum Müdürü Özkan Özbay ise, su ürünleri türlerinin gitgide kaybolmasını, yasak kalktıktan sonra avcılığım ve ticareti etkilediğini aktararak, yasak döneminde av yapılmamasını istedi.

Daha sonra, alabalık ekmek ikram edilerek avlanma yasağına dikkat çekildi.

(YÖ-HİV-Y)



03.04.2017 16:27:08 TSI

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