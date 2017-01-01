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Kumluca'da tüp bayileri bilgilendirildi



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Ramazan Sarıkayalı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde tüp bayiliği ve satışı yapan esnaf ruhsat ve çalışma şartları hakkında bilgilendirildi.

Kumluca Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Zabıta Müdürü Aydın Turgut, Ruhsat İşleri Müdürü Sema Fırat, polis memuru Ersin Sarıakçalı ve ilçede faaliyette bulunan tüp bayileri katıldı. Toplantıda konuşan Kumluca Belediyesi Ruhsat İşleri Müdürü Sema Fırat, tüp bayilerinin ruhsat ve çalışma şartları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Şehir merkezinde işyerlerinde 250 kilogramı aşan tüp bulundurulamayacağını ifade eden Fırat, "Öncelikle işyerlerini yeni açan ve ruhsat almamış işyerleri ruhsatlarını almaları gerekiyor. Belediyemizce verilen ruhsat dışında iştigal eden işyerleri tespit edildiğinde mevcut ruhsatları iptal edilecek. Bu konularda gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ediyoruz" dedi.

Zabıta Müdürü Aydın Turgut da işyerlerinin önlerinde tüp bulundurulmasının yasak ve tehlike oluşturduğunu, işyeri sahiplerinin bu konularda işyerlerinin denetimlerinde tespit edilecek aksaklıklarda işyerleri hakkında tutanak tutulacağını belirtti.

Polis memuru Ersin Sarıakçalı ise tüp bayilerinin depolarının güvenliği konusunda dikkat etmeleri gereken konularda bilgilendirmede bulundu. Patlayıcı, yanıcı maddelerin depolanması, saklanması konusunda ilgili yönetmenlikler bulunduğunu ifade eden Sarıakçalı, "Bu tür tehlikeli maddelerle ilgili Kumluca Kaymakamlığımızın koordinesinde Emniyet Müdürlüğümüzce çalışmamız var. Depolarınızın güvenliği, şehir merkezindeki işyerlerinizde günlük bulundurabileceğiniz tüp miktarları belli. Bu konularda belirlenen kanun ve kurallara uyalım. Aksi durumda maddi cezai müeyyidesi var" dedi.

(RS-SÇ-Y)



03.04.2017 16:28:37 TSI

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