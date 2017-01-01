Soysallı Mahallesinde metruk ev temizliği
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Havaların ısınmasıyla birlikte Develi Belediyesine bağlı ekipler gerek merkez mahallelerde gerekse köylerdeki metruk evlerin yıkım ve temizlik çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.
Son olarak Soysallı Mahallesindeki tehlike arz eden metruk evleri Belediye ekipmanlarıyla yıktıktan sonra hafriyatlarını da temizleyen ekipler, benzer çalışmaların diğer mahallelerde de program dahilinde devam edeceğini belirtti.
(SK)
03.04.2017 16:28:49 TSI
NNNN