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Ekinci Binizeyd aşiretiyle bir araya geldi



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ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Muradiye Mahallesinde Binizeyd aşireti mensuplarının katılım gösterdiği referandum istişare toplantısında evet için destek istedi.

16 Nisanda yapılacak olan referandum öncesi çalışmalarına ara vermeden devam eden Ekinci, birçok kesimle görüşerek evet için destek istiyor. Merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla görüşen ve destek isteyen Başkan Ekinci'ye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterip seçim öncesi destek sözü veriyor. Bölgenin önemli aşiretlerinden biri olan Binizeyd aşireti mensuplarıyla da bir araya gelen Ekinci, aşiret mensuplarından destek sözü aldı. Muradiye Mahallesinde yapılan istişare toplantısına Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Binizeyd aşiretine mensup muhtarlar ile aşiret mensupları ve kanaat önderleri katıldı. Yoğun katılımın olduğu istişare toplantısında Ekinci, aşiret üyelerine verecekleri destek için teşekkür ederek, "Büyüklerimiz geçmişteki sıkıntıları görmüşlerdir, gençlerimize bizim anlatmamız gerekiyor. Olay basit bir evet, hayır meselesi değil emin olun değil" şeklinde konuştu.

Ekinci, konuşmasının devamında, "Bakın hayır diyenler kimler, Kandil hayır diyor, DEAŞ hayır diyor, FETÖ hayır diyor, DHKP-C hayır diyor, Almanya, Hollanda ve diğer zalim ülkeler hayır diyor. Bunların duruşunu gördüğümüzde bile evet dememiz için yeterlidir aslında. Ne kadar güçlü olursak bize karşı olan şer bloğu o kadar zayıflayacaktır bunun farkına varalım. Ben Müslümanım diyen bir lider ve ümmetin lideri olarak gördüğümüz bir liderden dolayı. Bu liderde 2003 yılından bu yana iktidara geldiğinden bu yana millete hizmet yolunda devasa hizmetler ortaya koydu. Barış ve kardeşlik adına her türlü inisiyatifi aldı. Kefenini koltuğunun altına alıp o şekilde yola çıktı. 367 ile devirmek istediler deviremediler. İnşallah 16 Nisanda çıkacak evet ile daha güçlü bir ülke olacağız" dedi.

(BB-SD-Y)



03.04.2017 16:30:39 TSI

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