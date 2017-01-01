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Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Bakanı Ahmet Arslan Kars'ta 231 Milyon TL yatırım bedelli 9 tesisin temelini atacak





Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan 4 Nisan Salı günü Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Kars'ta inşa edilecek 231 milyon lira yatırım bedelli 9 adet tesisin temelini atacak.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu ayrıca programı çerçevesinde Kars'a yapılması planlanan 230 milyon TL yatırım bedeline sahip 17 müjdeyi açıklayacak.

"Kars'a 231 milyon TL'lik 9 tesis"

Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan saat 12.00'de Kağızman Gençlik Hizmetleri ve Spor Tesisleri'nde düzenlenecek toplu temel atma töreninde Kağızman Barajı, Arpaçay Koçköy Barajı, Kars Barajı Sulaması 1. Kısım, Kars Barajı Elektrik İletim Hattı Deplase İşi, Kars Barajı Enerji Nakil Hattı ve Telekom Hattı Geçişleri ile 5 adet taşkın koruma tesisinin temelini atacak. Ayrıca iki bakan törende OGM tarafından yapımı tamamlanan 1 adet tesisin de açılışını yapacakç

Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kars'taki törende orman köylülerine Orköy sertifikası verecek. Ayrıca zerdali, ceviz, dut, huş, akçaağaç ve sarıçam fidan türlerinden oluşan toplam 5 bin 500 adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.

"Kars yatırımlarla donatılıyor"

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından temeli atılacak tesislerle 91 bin dekar zirai arazi sulamaya açılacak. Şehre yılda 2 milyon 840 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilecek. 26 milyon metreküp su biriktirilecek. Ayrıca il merkezi, 2 ilçe ve 23 yerleşim yeri taşkın zararlarından korunacak.

"Kars'a Son 4 yılda 417 milyon TL'lik 39 müjde"

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 17 Temmuz 2014 tarihinde Karslılara verdiği 187 milyon TL'lik 19 müjdeye ilave olarak 230 milyon TL yatırım bedeline sahip 17 müjde daha verecek. Böylece son 4 yılda Karslılara toplam maliyeti 417 milyon TL olan 39 müjde vermiş olacak.

Müjdeler arasında baraj, gölet, sulama şebekesi, taşkın koruma tesisleri, gelir getirici tür ağaçlandırma, bal ormanı, mesire yeri, orman köylülerine kredi, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nin ihya çalışmaları ile 1 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun (OMGİ) kurulumu yer alıyor.

(IÇ-AT-Y)



03.04.2017 16:30:45 TSI

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