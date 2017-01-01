Anadolu Üniversitesi ile Acıbadem Hastanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
(Fotoğraflı)
ESKİŞEHİR (İHA) - Acıbadem Eskişehir Hastanesi Hastane Direktörü Dr. Celal Dağ ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Dr. Dağ, Rektör Gündoğan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kurumsal İletişim Sorumlusu Neşe Satılmış da hazır bulundu. Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette; Anadolu Üniversitesi ile Acıbadem Eskişehir Hastanesi arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.
(İHA-MET-Y)
03.04.2017 16:32:29 TSI
NNNN