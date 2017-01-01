KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 80. yıl dönümü
(Fotoğraflı)
Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş'nin (KARDEMİR) temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 80. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 80. yıl dönümü, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunumu etkinlikleriyle başladı.
Törene Vali Mehmet Aktaş'ın yanı sıra , AK Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cihan Ulukaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Porf. Dr. Refik Polat, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Kamil Güleç, Genel Müdür Ercüment Ünal ile KARDEMİR işçileri ile STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
Karabük Valisi Mehmet Aktaş'ın çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Karabük'ün kuruluşunun 80. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
(ÇU-YE-Y)
03.04.2017 16:34:23 TSI
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