03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

15 Temmuz gazileri Aşkale'de

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:27
15 Temmuz gazileri Aşkale'de
15 Temmuz gazileri Aşkale'de

(Fotoğraflı)

Celal Dilsiz
ERZURUM (İHA) - Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün başlatmış olduğu 15 Temmuz Gazileri ve yaşadıkları olaylar adlı projenin ilki Aşkale de gerçekleştirildi.
İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlünün ortaklaşa hazırladıkları program İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlendi.
Programa Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem , Jandarma Komutanı Yüzbaşı M.Deniz Işılar'ın yanı sıra daire amirleri ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda 15 Temmuz kalkışmasında Ankara'da gazi olan Onur Akçay ve Rıza Demir yaşadıkları olayları ve mücadelelerini katılımcılara anlattı.
(CD-AT-Y)

03.04.2017 16:34:43 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Erzurum'da FETÖ/PDY'nin &quot;dolandırıcılık&quot; davasında 15 sanığa hapis
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ/PDY'NİN "DOLANDIRICILIK" DAVASINDA 15 SANIĞA HAPİS
Fotoğraf yarışması ödülleri verildi
YEREL

FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Kandilli cıvıl cıvıl...
YEREL

KANDİLLİ CIVIL CIVIL...
Taşkesenlioğlu, dağ taş yağmur çamur dinlemiyor
YEREL

TAŞKESENLİOĞLU, DAĞ TAŞ YAĞMUR ÇAMUR DİNLEMİYOR
Sekmen İlçelerde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'ni anlatıyor
YEREL

SEKMEN İLÇELERDE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'Nİ ANLATIYOR
ASP personeli &quot;Danışmanlık Tedbiri Uygulama&quot; eğitimden geçti
YEREL

ASP PERSONELİ "DANIŞMANLIK TEDBİRİ UYGULAMA" EĞİTİMDEN GEÇTİ
Medya Sanat Evi'nden, doğaçlama tiyatro
YEREL

MEDYA SANAT EVİ'NDEN, DOĞAÇLAMA TİYATRO
Diş eti kabusundan kurtulabilirsiniz
YEREL

DİŞ ETİ KABUSUNDAN KURTULABİLİRSİNİZ
Başkan Bulutlar: &quot;Büyük güçlü Türkiye için evet demeliyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN BULUTLAR: "BÜYÜK GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN EVET DEMELİYİZ"
Vücut yağlanmasına Lipo-cav ile son
YEREL

VÜCUT YAĞLANMASINA LİPO-CAV İLE SON
Saç ekiminde PRP mutlu ediyor
YEREL

SAÇ EKİMİNDE PRP MUTLU EDİYOR
Hopikoğlu- Özbaylar'dan Erzurum'a devrim niteliğinde 2 bin 500 dönümlük Serbest Bölge Yatırımı Projesi
YEREL

HOPİKOĞLU- ÖZBAYLAR'DAN ERZURUM'A DEVRİM NİTELİĞİNDE 2 BİN 500 DÖNÜMLÜK SERBEST BÖLGE YATIRIMI PROJESİ
Ardahan Üniversitesi Rektörü Biber, Rektör Çomaklı'yı Ziyaret Etti
YEREL

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ BİBER, REKTÖR ÇOMAKLI'YI ZİYARET ETTİ
Ergaz&amp; Bluepet, akaryakıt sektöründe büyümeyi hedefledi
YEREL

ERGAZ& BLUEPET, AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE BÜYÜMEYİ HEDEFLEDİ
Doğu Anadolu'da yağışlı hava
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA YAĞIŞLI HAVA

Milletvekili Ilıcalı Diva-Sen'i ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ ILICALI DİVA-SEN'İ ZİYARET ETTİ
Doğu'da yağışlı hava
YEREL

DOĞU'DA YAĞIŞLI HAVA
Aydemir: &quot;16 Nisan milli irade seferidir&quot;
YEREL

AYDEMİR: "16 NİSAN MİLLİ İRADE SEFERİDİR"
Başkan Sekmen'den Dünya Otizm Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN SEKMEN'DEN DÜNYA OTİZM GÜNÜ MESAJI
Büyükşehir ve Aziziye'den muhteşem organizasyon
YEREL

BÜYÜKŞEHİR VE AZİZİYE'DEN MUHTEŞEM ORGANİZASYON
Forum Erzurum'dan Superb hediye
YEREL

FORUM ERZURUM'DAN SUPERB HEDİYE
Otizmli ikiz kayakçılar büyük başarı elde etti
YEREL

OTİZMLİ İKİZ KAYAKÇILAR BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ