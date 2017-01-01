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15 Temmuz gazileri Aşkale'de



(Fotoğraflı)



Celal Dilsiz

ERZURUM (İHA) - Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün başlatmış olduğu 15 Temmuz Gazileri ve yaşadıkları olaylar adlı projenin ilki Aşkale de gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlünün ortaklaşa hazırladıkları program İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlendi.

Programa Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem , Jandarma Komutanı Yüzbaşı M.Deniz Işılar'ın yanı sıra daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda 15 Temmuz kalkışmasında Ankara'da gazi olan Onur Akçay ve Rıza Demir yaşadıkları olayları ve mücadelelerini katılımcılara anlattı.

(CD-AT-Y)



03.04.2017 16:34:43 TSI

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