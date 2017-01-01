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Ataol Behramoğlu'dan şiir dinletisi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:27
Ataol Behramoğlu'dan şiir dinletisi
Ataol Behramoğlu'dan şiir dinletisi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Şair, eleştirmen ve yazar Ataol Behramoğlu, Mezitli Demokrasi Meydanı'nda şiir dinletisi yaptı.
Şiir severler Mezitli Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Şair, eleştirmen ve yazar Ataol Behramoğlu, yüzlerce şiir severin katıldığı etkinlikte, şiirlerini seslendirdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katıldığı etkinlikte Behramoğlu'na, ünlü sanatçı Haluk Çetin gitarıyla destek verdi. Program öncesi konuşan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "Böylesi dönemlerde yurtsever şairler, yazarlar, sanatçılar her zaman ülkesinin yurttaşının yanında her türlü sıkıntıyı göze alarak yer almışlardır. Ataol Behramoğlu bu sanatçılardandır. Halkına ve ülkesine bağlılığının bedelini her zaman ödemiş, haksızlığa, adaletsizliğe ve yalana karşı kararlılıkla ödün vermeden sürdürmüştür. Ataol Behramoğlu, bir devrim, direniş ve aşk şairidir. Yediden yetmişe bütün şiir severlerin sevgilisi olmasının nedeni de budur. Müzisyen arkadaşı değerli besteci ve yorumcu Haluk Çetin'le birlikte çeyrek yüzyıldır, ülkemizde ve yurtdışı turnelerde şiir ver şarkılarla sanat etkinliği düzenlemektedir. Bize de Mezitlililerle bu değerli sanatçıları buluşturmak düşüyor" diye konuştu.
Konuşmaların ardından 'Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var', 'Kızıma mektup', 'Bu aşk burada biter' gibi dünya şiir literatürüne girmiş şiirlerini seslendiren Ataol Behramoğlu, şiirin yazıldığı dönemdeki anılarını da şiir severlerle paylaştı.
12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası 'Barış Meclisi' kurdukları gerekçesiyle cezaevine konulduğu söyleyen Behramoğlu, orada aynı gerekçeyle cezaevinde bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın ağabeyi olan CHP Milletvekili ve Köy Koop Genel Başkanı rahmetli Nedim Tarhan'la ilgili yaşadığı bir anıyı paylaştı. Behramoğlu, Nedim Tarhan'ın spor salonunda yapılan savunmasına mavi solmuş ve çok küçük gelen mahkum kıyafetiyle çıkarıldığını, Nedim Tarhan'ın yaptığı savunma ile mahkeme heyetinin tüm kararlarını kamuoyu nazarında etkisiz kıldığını anlattı. Behramoğlu, tanık olduğu olay üzerine Nedim Tarhan için yazdığı ve kendisine hemen duruşma sonrası verdiği şiiri alanı dolduran Mersinlilere okudu.
Çok sayıda izleyicisinin ayakta izlediği etkinlikte Behramoğlu kitaplarını, Haluk Çetin ise CD'lerini imzaladı.
(KRY-Y)

03.04.2017 16:34:35 TSI
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