Şanlıurfalı genç STK'lar evet standı açtı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 15 gençlik sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek kurdukları Şanlıurfa Gençlik Platformu, 16 Nisan halk oylaması için Rabia Meydanında stant açtı. Gençleri ziyaret ederek onları kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa gençliği ile gurur duyuyorum" dedi.

Şanlıurfa'da faaliyet gösteren 15 genç sivil toplum kuruluşu, Rabia meydanında evet standı açarak 16 Nisan halk oylaması için evet diyeceklerini açıkladı. Rabia Meydanında yer alan Büyükşehir Belediyesi evet çadırında düzenlenen program için alana gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilk olarak alanı dolduran gençlerle sohbet etti. Gençlerden gelen fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyen Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmasında Şanlıurfa gençliği ile gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin içerisinden geçtiği böylesine önemli bir dönemde gençlerden gelen bu birlikteliğin herkese örnek olması gerektiğinin altını çizen Başkan Çiftçi, "Gençliği temsil eden sivil toplum kuruluşlarımızı kutluyorum. Ülkemizin bu önemli günlerinde Şanlıurfa'da bir araya gelerek seslerini Türkiye'ye duyuran gençleri alınlarından öpüyorum. Şanlıurfa'da birlik ve beraberliğin daimi gençlere kalmıştır. Her zaman söylüyoruz: kanımızdaki bu ruh, bu enerji bir araya geldiği zaman her zaman iyi işlere, güzel işlere ve ülkemizin yararına işler yaparız. Yeter ki bir araya gelelim. Şanlıurfa'mızda bu birlikteliği çok güzel bir şekilde görüyoruz. 16 Nisan'daki halk oylaması hepimizi birlikte ilgilendiren bir konu. Sadece kurumsal, şahıs veya parti meselesi değildir. Halkın meselesidir. Milletin ve gençliğin meselesidir. Gençlikte bugün kendisine yakışanı yapmıştır" dedi.

Başkan Çiftçi'nin ardından gençlere seslenen AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, bir devri kapatıp bir devri açan ecdadın nesli olarak gençlere her zaman güvendiklerini ifade etti. AK Parti İl Başkanı Beyazgül, "Bugün gençliğe 18 yaşında seçilme hakkı veren bu anayasaya karşı koyanlar tarihimizi çok iyi tanımıyorlar demektir. Esasen bir devri değişten, bir hareketi başlatan, dinamizm gençlikten başlar. Gençliğe 'sizler oyun oynayın, sizler eğlenin, vaktinizi oyun ve eğlence ile geçirin' diyebilirler. Ama bu bir milletten alınmış ve götürülmüş çok şey demektir. Biz hem kendi geleceğimizi hem milletimizin geleceğini çok iyi düşünmek zorundayız. Ona göre davranmak zorundayız. Gençlik de aynı şekilde şu anda bunu düşünerek hareket ediyor. O yüzden bu birliktelikte emeği geçen tüm gençlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Beyazgül'ün ardından söz alan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise, "İnşallah bu büyük okyanusta hepimiz aynı doğrultuda aynı hedefe doğru ve devletin devamı için mücadeleye devam edeceğiz. Allah gençlerimin mücadelesini ve gayretini daim etsin" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Gençlik Platformu adına konuşan Mustafa Bağmancı da " Biz, 15 sivil toplum kuruluşu ile bir araya geldik ve platformumuzu kurduk. 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa Değişikliği referandumu toplumda herkesi ilgilendirdiği gibi Şanlıurfa Genç Sivil Platformu olarak bizleri de yakından ilgilendiriyor. Onun için hep birlikte 'evet' diyor ve bunu halka anlatıyoruz" diye konuştu.

Başkan Çiftçi, konuşmaların ardından gençlerle birlikte evet çağrısı yaptı. Daha sonra evet çadırında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çiftçi, büyük Türkiye yolunda Şanlıurfa'nın şimdiden kararını verdiğini dile getirdi.

03.04.2017 16:35:17 TSI

