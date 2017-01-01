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Halk Sağlığı otizme dikkat çekti

- Otizm görülme oranı erkek çocuklarda daha fazla



(Fotoğraflı)



Aykut Yeniçağ

MANİSA (İHA) - Manisa Halk Sağlığı tarafından düzenlenen otizm farkındalık etkinliğinde konuşan Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, otizmin görülme oranının erkek çocuklarda kız çocuklarına göre 3-4 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü, otizmde farkındalığı arttırmak amacıyla etkinlik düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinlikte vatandaşlara sinevizyon gösterisi ve dağıtılan broşürlerle otizm anlatıldı. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, "Otizm doğuştan hayatın ilk 3 yılı içinde kendini ortaya çıkaran tipik davranış görüntüsü ile anlaşılıyor. Göz teması kurmuyor ve farklı hareketleri tekrarlıyor. Bunun genetik ve çevresel birçok sebebi olabiliyor. Önemli olan ilk 3 yıl içinde bunun farkına varılmış olması. Farklı bir eğitim uygulanması gerekiyor. Otizmli çocukların farkına varıp onların doğru eğitim almasını sağlarsak onları hayata kazandırırız. Başarılı bir birey haline gelmelerini sağlayabiliriz. Önemli olan doğru teşhisin konması ve sonrasında çevrenin otistik çocuklarla ilgili bilgi sahibi olup doğru şekilde davranmasıdır. Erkek çocuklarında kız çocuklarında otizm 3-4 kat daha fazla görülüyor. Her geçen gün otizmli ilgili yeni etkenler ekleniyor. Ülkemizde 100 bin otizmli olduğu öngörülüyor" diye konuştu.

(AY-Y)



03.04.2017 16:36:41 TSI

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