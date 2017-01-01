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Otizm için farkındalık etkinliği



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle Özel Hayat Verim Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezince Erzincan da, farkındalık etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar ellerini boyaya batırdıktan sonra beyaz bez üzerine baskı yaptılar. Rengârenk görüntülerin oluştuğu etkinlikte açıklama yapan Özel Hayat Verim Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Binali Yıldız otizm'in tedavisi olmadığı belirterek, erken tanı konusunda vatandaşlara farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Yıldız, açıklamasının devamında; "Otizm karmaşık bir vaka. Dünya da ve Türkiye bu vaka gittikçe artıyor. Son veriler göre 68 çocuktan biri otizm şüphesiyle Dünya ya geliyor. Bu da büyük bir tehlike. Bu tehlikeye dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Otizm de temek amaç çocuğun erken yaşta eğitimini sağlamaktır. Bu sayede büyük mesafeler katedilebiliyor. Otizm sebeplerinin tam olarak ortaya çıkmadığını görüyoruz. O yüzden erken tanı çok önemli." diye konuştu.

Programda otizmin simgesi olan mavi beyaz renkte balonlar vatandaşlara dağıtıldı.

(AA-AT-Y)



03.04.2017 16:40:51 TSI

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