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Akyürek: "Devletimizin, milletimizin bekası her şeyden önemli"



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KONYA (İHA) - İlçe Bluşmalarını Ahırlı ve Yalıhüyük'te sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Büyükşehir yatırım kervanının Konya'nın bütün mahallelerinde izi var. Yol yaparız, kanalizasyon, şehir konağı, parklar yaparız ama devletimizin ve milletimizin bekası bunlardan çok daha önemlidir. Büyük Türkiye için 16 Nisan'da hepimize görev düşüyor" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, İlçe Buluşmalarını Ahırlı ve Yalıhüyük'te vatandaşlarla bir araya gelerek sürdürdü. İlk olarak büyük coşkuyla karşılandığı Ahırlı'da ilçe meydanında vatandaşlara yatırımları anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ilçelere şu ana kadar yapılanların daha ne kadar önemli hizmetler yapılabileceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Yeni Büyükşehir Yasası uygulamasıyla Ahırlı'daki 15 mahallede 17 milyon lira yatırım yaptıklarını vurgulayan Başkan Akyürek, "Büyükşehir yatırım kervanının tüm mahallelerde izi var. Yol yaparız, kanalizasyon, şehir konağı, parklar yaparız ama devletimizin ve milletimizin bekası bunlardan çok daha önemlidir. Devletimizin, milletimizin bekası, Büyük Türkiye için 16 Nisan'da hepimize görev düşüyor" dedi.

Konya'nın büyük bir buluşmaya hazırlandığını kaydeden Başkan Akyürek, 14 Nisan'da Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek Büyük Konya Mitingine bütün Konyalıları davet etti.

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Yeni Büyükşehir Yasası'ndan en fazla istifade eden ilçelerden biri olduklarını belirterek, ilçeye yapılan yatırımlar nedeniyle Başkan Akyürek'e teşekkür etti.

Daha sonra Yalıhüyük ilçe meydanında coşkulu topluluğa hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Konya kazan biz kepçe dolaşıyoruz. İlçe ziyaretlerimizin 23.'sünü gerçekleştiriyoruz. Yalıhüyük bizim kişi başına en yüksek yatırım yaptığımız ilçe. Yalıhüyük'e toplam 10 milyon lira yatırım yaptık. Daha kuruluş aşamasında bile yeni bağlanan 752 yerleşim yerinde belediyemizin izinin olmadığı yer kalmadı" diye konuştu.



"Büyük Türkiye yolunda birilket yolculuk edeceğiz"

Anadolu Türk-İslam medeniyetinin merkezi yapılırken binlerce şehitler verildiğini kaydeden Başkan Akyürek, "Anadolu'da kurtuluş savaşlarında bu mücadeleyi göstermişsek bir defa da 15 Temmuz'da gösterdik. Dünyanın dört bir yanında bize gıpta ettiler. Şimdi de bölücü terör örgütleri, dış düşmanlar, emperyalist güçler hepsi bir araya geldi, 16 Nisan'da millete tuzak kurmaya çalışıyorlar. Ama milletimiz bu tuzağa düşmeyecek. 81 vilayetin evet diyeceğini görünce öfkeleri arttı. Bir Konya milletvekilimiz de bu kervana katılmış, insanları denize dökmekten bahsediyorlar. Bu milletin ecdadı Sultan Alparslanlar, Kılıçarslanlar, Alaaddin Keykubatlar, Yavuzlar, Fatihler, Kanuniler tehditlerden korktular mı? Haçlılar başaramadı bu topraklardan bu milleti atmayı. Selçuklu ecdadımız, Anadolu'yu onları denize dökerek vatan yaptı. Biz diyoruz ki, 16 Nisan'da milletimizin kahir ekseriyeti evet diyerek anayasa değişikliğini gerçekleştirecek. Ondan sonra biz hayır diyenleri de yanımıza alarak kol kola Büyük Türkiye yürüyüşüne devam edeceğiz. Biz bin yıllık şerefli mazinin mirasçıları olarak 80 milyon hep birlikte bir tek insanımızı bile dışarıda bırakmadan Büyük Türkiye yürüyüşüne devam etmek istiyoruz. 16 Nisan'ın anlamı bu. Önemli olan daha güçlü bir Türkiye inşa etmek" dedi.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer de, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını ilçenin her yerinde görmekten mutlu olduklarını belirterek, "Yeni Büyükşehir Yasasıyla bütçemizin 10 katı fazlasını Büyükşehir'den aldık. Bundan dolayı Büyükşehir Belediyemize minnettarım" ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programlara ilçe kaymakamları, Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Meclis üyeleri, AK Parti il ve ilçe yöneticileri, belediye yöneticileri ve muhtarlar katıldı.

(AH-Y)



03.04.2017 16:41:25 TSI

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