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Ailelere 50 bin adet "KETEM'e davet" mektubu



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VAN (İHA) - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, farkındalık oluşturmak ve dikkatleri kanser konusuna çekebilmek için öğrenciler aracılığıyla ailelere ulaştırılmak üzere 50 bin adet "KETEM'e davet" mektubu dağıttı.

1-7 Nisan Kanser Haftası vesilesiyle Van Halk Sağlığı Müdür Yrd. Semra Gümüş Gündüz, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürü Aysel Ovalıoğlu ve kurum personelleri tarafından Hacı Ömer Sabancı İlköğretim Okulu öğrencilerine ailelerine verilmek üzere "KETEM'e davet" mektubu dağıttı. Burada bir açıklama yapan Van Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yakup İmren, vatandaşların kanser tarama programlarına katılımlarını sağlayarak, kanser hakkında bilinçlendirmek istediklerini söyledi. İmren, "Konunun önemini anlatan ve KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) ile ilgili tanıtıcı bilgiler içermekte olan mektubumuz, velilerine iletmeleri gayesiyle öğrencilerimize dağıtılmıştır. Sağlık ve eğitim işbirliğinin kanserde farkındalık oluşturacağına inanıyoruz. Çünkü kanser; çağımızın en büyük ve yaygın sorunları arasında yer alıp, başlıca ölüm nedenlerinden birisidir. Oluştuğunda sadece hastayı değil, çocukları ve eşi başta olmak üzere tüm ailesini ve sevdiklerini derinden etkilemektedir" dedi.

(MSA-Y)



03.04.2017 16:41:33 TSI

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