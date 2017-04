YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ukrayna'dan Bodrum'a haftada 10 uçuş planlandı

MUĞLA (İHA) - Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV), Ukrayna'nın Kiev kentinde düzenlenen Uluslararası UITT Kiev Turizm Fuarına katıldı.

Tanıtım çalışmaları hakkında bilgiler aktaran BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon, "Asla oturup karalar bağlamak yok! Çalışmaya devam" mesajları verdi. Bodrum Tanıtma Vakfı üyesi turizmciler ve TAV Havalimanları Holding Yetkilileri, Uluslararası UITT Kiev Turizm Fuarında yer alarak Bodrum'un tanıtımı için tur operatörleri ile görüşmeler yaptı. Fuar süresince Ukraynalılar, Türkiye standına büyük ilgi gösterdi. 2016 yılında Bodrum-Milas Havalimanına Ukrayna'dan 25.911 ziyaretçinin giriş yaptığı bilgisinin alındığı yetkililer, bu sayıyı daha da artırmak için Bodrum Tanıtma Vakfı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Fuarda BOTAV yetkililerinin tur operatörleri ile yapmış oldukları görüşmeler sonucunda, 2017 yılı yaz sezonunda ve mayıs ayı sonunda başlayacak şekilde Join Up, TPG, Anex ve Coral tur operatörleri tarafından Ukrayna'dan Bodrum-Milas Havalimanına haftada 10 uçuş yapılması planlandı. Buna göre 2017 yılında 40.000 civarı Ukraynalı turistin Bodrum'a gelmesi bekleniyor.

Başkan Kocadon: "Bodrum'u yurt dışı ve yurt içinde aralıksız tanıtıyoruz"

Dünya markası Bodrum'un turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için yılmadan tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, "Gerek dünyada gerek ise ülkemizde yaşanan olumsuzluklar yüzünden biz Bodrum'u sevenler, asla oturup karalar bağlamadık. Özellikle de Bodrum Tanıtma Vakfı olarak Bodrum'a gönül vermiş turizmcilerimizle Bodrum'a inanan yatırımcılarımız, tur operatörlerimiz ve çeşitli kurumlarla işbirliği de yaparak Bodrum'un geleceği için çalıştık ve bu çalışmalarımızı gün be gün, üzerine yenilerini ekleyerek devam ettiriyoruz. Bodrum'u hem yurt dışı hem de yurt içinde aralıksız olarak tanıtmayı sürdürüyoruz. Her yıl Bodrum standımızla 30 civarı yurt dışı fuarına olan katılımlarınızın yanı sıra bir yandan da Bodrum'da yabancı gazetecileri, internet fenomenlerini ve turizmci konuklarımızı ağırlayıp onlara Bodrum'u yerinde anlatıyoruz. Ayrıca iç turizm dinamiklerini geliştirmek ve ilçemiz ekonomisi güçlendirmek için çeşitli projeler üretiyoruz. Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı projesi de bunun en önemlilerinden. TIR, Anadolu halkının sevgisini kazanmış dünya markası turizm cenneti Bodrumumuz için şu anda Anadolu yollarında. 2 ay süresince Türkiye'nin toplam 29 ilini gezecek olan 'Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ımız ile en büyük hedefimiz; iç turizmi hareketlendirmek ve bu projenin ülkemize örnek olması." diye konuştu.

03.04.2017 16:42:05 TSI

