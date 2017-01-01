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Tanıtım TIR'ı Marmara yollarında



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum'da yola çıkan tanıtım tırı Hafta sonu Çanakkale'de vatandaşların ziyaretine açıldıktan sonra Edirne'ye geçti.

20 Mart'ta Bodrum'dan yola çıkan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Aydın, İzmir, Balıkesir, Eskişehir ve Bursa'ya giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların ilgisinin yoğunluğu ve memnuniyetiyle karşılan ekip, 31 Mart'ta Bursa'dan yola çıkarak Çanakkale'ye vardı.

2 Nisan Pazar akşam saatlerine kadar Çanakkale Cumhuriyet Meydan'ında misafirlerini ağırlayan Bodrum Tanıtım TIR'ı ekibi, Çanakkalelilerle sohbet ederek Bodrumla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. TIR'ı ziyaret eden misafirlere Bodrum'un simgesi olan Bodrum mandalina kolonyası, Bodrum mandalina lokumu, Bodrum gazozu ikram edilerek tanıtım broşürleri ve kitapçıkları verildi.

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Çanakkale'nin ardından 2 Nisan Pazar akşamı Edirne'ye gitmek üzere yola çıktı. Edirne Selimiye Camii yanında misafirlerini ağırlayan Tanıtım TIR'ı Edirne'deki Bodrum sevdalısı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle Bodrum'un simgesi haline gelen Begonvil çiçeğiyle yakından ilgilenen vatandaşlar, büyük emekle yapılan ve ilgi çekici olan TIR'ın Edirne'ye gelmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti. 4 Nisan tarihinde de Edirne halkı ile buluşacak olan TIR, akşam saatlerinde Tekirdağ'a gitmek üzere hareket edecek.

Gerçekleştirilen planlar doğrultusunda 29 ile gitmesi tasarlanan TIR'ın Edirne'den sonra Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Erzurum, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Mersin, Kayseri, Ankara, Konya, Antalya ve Denizli illerine uğrayacağı öngörülüyor.

(EA-MB-Y)



03.04.2017 16:42:27 TSI

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