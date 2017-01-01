Didim Belediyesi daha kaliteli hizmet için eğitimlere devam devam ediyor
(Fotoğraflı)
Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - 03-15 Nisan tarihleri arasında 9 gün süreyle gerçekleşecek olan Didim Belediye Başkanlığı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği İşbirliğinde Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı Didim Beach Elegance Otelde Emekli Sayıştay 4.Daire Başkanı Abdurrahman Acar'ın sunumuyla gerçekleşti.
Toplantıya Didim Belediye Başkanın A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Bankoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve daire amirleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Atabay değişen mevzuatla ilgili bilgilenmenin öneminden bahsederken mevzuat ve yasaların uygulanması kadar önemli olan bir başka konunun da insan faktörü olduğuna dikkatleri çekti. İnsan faktörü ve güler yüzün unutulduğu bir belediyede yapılan hizmetin bir önemi yoktur. Belediyemize gelen her vatandaşımızın güler yüzle belediyeden ayrılmasının öneminden bahsederek sözlerini noktaladı.
Toplantının konusu Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Encümen Üyeleri, Seçilmiş Komisyon Üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları, alınan kararların uygulanması, daire amirlerinin görev,yetki,alınan kararların uygulanmasındaki esaslar , 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel, taşeron aracılığı ile çalıştırılan büro personeli elemanlarının sorunları görüşülürken diğer günlerde 4734 Sayılı İhale Kanunu,İlgili Yönetmelikler ve değişen mevzuat, 5018 Sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Belediye Gelirleri ve Emlak Vergisi Kanunu, Zabıtanın görev,yetkileri ve özlük hakları , kabahatlar kanunu,Yapı Ruhsatları,Yapı Kontrol ve Yapı Denetimi, İmar Kanunu ve Yönetmelikleri, Kıyı Kanunu Abdurrahman Acar tarafından verilirken , İletişim Becerileri,Beden dili ve Halkla İlişkiler Ege Ünv. İletişim fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin Göztaş tarafından verilecek.
(OD-MB-Y)
03.04.2017 16:43:20 TSI
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