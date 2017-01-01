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Bodrum'da engel yok, şenlik var



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, 1. Geleneksel "Bodrum'da engel yok, şenlik var" Festivali için iş birliği protokolü imzaladı.

Bodrum'da orta ve ağır düzeyli engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Yahşi Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Okulu öğrencilerinin Bodrum'da yaşayan 4 farklı (zihinsel, bedensel, işitme ve görme) engel grubundaki bireyler ile Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden gelen farklı engel gruplarındaki bireyleri buluşturmak ve oryantasyonunun sağlanması, engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla hazırlanan 1. Geleneksel "Bodrum'da engel yok, şenlik var" Festivali ile ilgili Bodrum Belediyesi ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü için imzalar atıldı.

Bodrum Belediye Başkanlık Makamında gerçekleşen protokole Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ile Yahşi Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Okul Müdürü Serkan Kale katıldı.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bodrum Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Yahşi Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Okulu iş birliği ile yürütülecek olan proje kapsamında Bodrum Belediyesi de çeşitli konularda destek verecek.

Proje kapsamında 27-28-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde masa tenisi, bocce, goalboal, basketbol turnuvaları yapılacak. Düzenlenecek akşam yemeğinde şehir dışından gelen davetliler ile Bodrum'da yaşayan tüm engelli bireylerin bir araya getirilmesi sağlanacak. Ayrıca misafirlere Bodrum'u tanıtmak amacıyla da ilçe gezisi gerçekleştirilecek.

Festivale Erzincan, Kırklareli, Malatya, Giresun, Elazığ, Adıyaman, Kocaeli, Balıkesir, İstanbul, Yalova, Antalya, Ordu, Ankara ve Muğla'dan 160 özel bireyin katılımı planlanıyor.

(EA-MB-Y)



03.04.2017 16:44:42 TSI

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