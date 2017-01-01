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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Anaokulu öğrencileri okulda büyüklerini ağırladı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:39
Anaokulu öğrencileri okulda büyüklerini ağırladı
Anaokulu öğrencileri okulda büyüklerini ağırladı

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Anaokulu öğrencileri Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, okulda büyüklerini ağırladı, onlarla aynı sıralara oturdu, tecrübelerini dinledi.
Fatoş Çetin Anaokulu öğrencileri, Yaşlılar Haftası için düzenledikleri etkinlikte, evdeki büyüklerini kendi sınıflarına davet etti. Onlarla birlikte aynı sıralara oturan, ders dinleyen öğrenciler, büyüklerinin kendilerine anlattıklarını tecrübelerini dinledi. Öğrenciler daha sonra, misafirleri için hazırlanan ikramları, büyüklerine takdim etti.
Okul Öncesi Öğretmeni Zübeyde Artım, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Büyüklerimize saygı ve değer zaman dilimine sığdırılamaz. Yaşlılar Haftası'nı kutlamaktaki amaç değerlerimizi canlandırmak, topluma, toplum olmanın temel ödevini hatırlatmaktır. Ömrünü, gücünü, yeteneklerini toplum hizmetine adamış yaşlılarımızın kıymetli tecrübelerinden yararlanmak onlarla saygı ve sevgiye dayalı ilişkiler kurmak, bedenen ve ruhen ihtiyaç duydukları dönemde onların yanında olmak en önemli görevlerimizdendir. Çocuklarımızın da bizlerin değerlerini bilerek büyümelerini bu kapsamda önemsiyoruz" dedi. Öğretmeni Zübeyde Artım, bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

(EÖ-SK)

03.04.2017 16:46:26 TSI
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