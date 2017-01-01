YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Vardar muhtarlarla bir araya geldi

Kaymakam Vardar muhtarlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Nihat Özbay

VAN (İHA)  Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, muhtarlarla bir araya geldi.

Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun salonunda yapılan toplantıya Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Tuzla Belediye Başkanı Danışmanı Selami Irmak, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Mahalle muhtarlarının sıkıntı ve sorunlarının dinlenildiği toplantıda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Danışmanı Selami Irmak, "İmkanlar doğrultusunda Kaymakam beyle birlikte buraya nasıl imkanlar sunacağımız konusunda konuşuyoruz. Biz de Tuzla Belediyesi olarak buraya katkı sağlamak istiyoruz. Özalp ve Saray belediyeleriyle kardeş belediye olduk. Bu çalışmalarımız birkaç ay değil, devamlı olacak. Bu konuda bize düşecek olan sıkıntıları inşallah çözmeye çalışacağız. Tuzla Belediyesi olarak Özalp ilçesinde ilk etapta üç camimizin halılarını değiştirdik. Okul ve cami temizliklerine başladık. Bu, yılsonuna kadar devam edecek. İlçe merkezinin aydınlatılması yapılacak. Yol ve park çalışmaları da havaların düzelmesiyle beraber başlatacağız" dedi.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar ise, bu yıl Özalp için tam bir yatırım yılı olacağını belirterek, "Bunu sözünü veriyoruz. İlçe merkezinde tek bir metrekare yolumuz kalmayacak. Mahallelerin çamurlu olan yollarını stabilize ederek, çamurdan kurtaracağız" diye konuştu.

(MSA-Y)



03.04.2017 16:46:43 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER