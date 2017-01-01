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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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41. Turizm haftası etkinliklerine yeni Alanyalılardan destek

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:42
41. Turizm haftası etkinliklerine yeni Alanyalılardan destek
41. Turizm haftası etkinliklerine yeni Alanyalılardan destek

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 Nisan'da başlayacak 41. Turizm Haftası etkinlilerine Yabancılar Meclisi'nden destek geldi.
Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi aylık olağan toplantısını Meclis Başkanı Abdullah Karaoğlu başkanlığında Belediye Encümen Odası'nda gerçekleştirdi. Toplantıya Yabancılar Meclisi üyelerinin yanısıra Alanya Turizm Danışma Bürosu'ndan Zeki Güzel ve TÜRSAB Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Çavuşoğlu da katıldı. Güzel ve Çavuşoğlu, 18 Nisan'da düzenlenecek 41. Turizm Haftası etkinlikleriyle ilgili Yabancılar Meclisi Üyelerine bilgi vererek destek istediler. TÜRSAB Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Çavuşoğlu, 2017 yılının turizm açısından özel bir yıl olduğunu belirterek üyelerden sosyal medya aracılığıyla Alanya'nın ülkelerinde tanıtımını yapmalarını, Alanya'nın güvenilir bir turizm merkezi olduğuna dikkat çekmelerini istedi.

Sloganlarla korteje katılacaklar
Yabancılar Meclisi üyeleri hazırladıkları sloganlar eşliğinde Türk ve kendi ülke bayraklarıyla beraber Turizm Haftası kortejine katılacaklar. Araçlarla şehir turu yapacak üyeler tüm dünyaya barış ve hoşgörü mesajı verecekler. Kutlamalardan sonra hazırlanan video görüntüleri ve kısa filmler ise facebook, twitter gibi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşacaklar.
(SÇ-SÇ-Y)

03.04.2017 16:48:48 TSI
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