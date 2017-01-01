YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 41. Turizm haftası etkinliklerine yeni Alanyalılardan destek

41. Turizm haftası etkinliklerine yeni Alanyalılardan destek



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 Nisan'da başlayacak 41. Turizm Haftası etkinlilerine Yabancılar Meclisi'nden destek geldi.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi aylık olağan toplantısını Meclis Başkanı Abdullah Karaoğlu başkanlığında Belediye Encümen Odası'nda gerçekleştirdi. Toplantıya Yabancılar Meclisi üyelerinin yanısıra Alanya Turizm Danışma Bürosu'ndan Zeki Güzel ve TÜRSAB Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Çavuşoğlu da katıldı. Güzel ve Çavuşoğlu, 18 Nisan'da düzenlenecek 41. Turizm Haftası etkinlikleriyle ilgili Yabancılar Meclisi Üyelerine bilgi vererek destek istediler. TÜRSAB Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Çavuşoğlu, 2017 yılının turizm açısından özel bir yıl olduğunu belirterek üyelerden sosyal medya aracılığıyla Alanya'nın ülkelerinde tanıtımını yapmalarını, Alanya'nın güvenilir bir turizm merkezi olduğuna dikkat çekmelerini istedi.



Sloganlarla korteje katılacaklar

Yabancılar Meclisi üyeleri hazırladıkları sloganlar eşliğinde Türk ve kendi ülke bayraklarıyla beraber Turizm Haftası kortejine katılacaklar. Araçlarla şehir turu yapacak üyeler tüm dünyaya barış ve hoşgörü mesajı verecekler. Kutlamalardan sonra hazırlanan video görüntüleri ve kısa filmler ise facebook, twitter gibi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşacaklar.

(SÇ-SÇ-Y)



03.04.2017 16:48:48 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER