03 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kartepe'de 'Güven ve Huzur' uygulaması

03 Nisan 2017 Pazartesi, 16:42
Kartepe'de 'Güven ve Huzur' uygulaması
Kartepe'de 'Güven ve Huzur' uygulaması

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Oğuzhan Altun
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Kartepe ilçesinde 'Güven ve Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde geçtiğimiz Cuma günü Kartepe'nin çeşitli noktalarında 'Güven ve Huzur ' uygulaması gerçekleştirildi. Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Asayiş, Çevik Kuvvet, Güvenlik, Uyuşturucu ile Mücadele, Siber Suçlar ile Mücadele, TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ile İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe Jandarma Komutanlığı personeli, Gıda ve Tarım, Sağlık Müdürlüğü personelleri de uygulamada yer aldı. 13 ayrı grup halinde toplam 156 personel ile sabit yol arama, kontrol noktalarında ve umuma açık yerlerde Güven ve Huzur Uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamada kimlik kontrolü ve üst araması yapılan bin 268 şahıstan, 1 şahıs üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet mermi ele geçirildi. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldı. Sabit yol uygulamasında trafik yönünden kontrolü yapılan 199 araçtan 12 araç sürücüsüne 9 bin 321 TL idari para cezası uygulandı. 8 araç ise trafikten men edildi.
Kontrol edilen 37 işyerinden 3 işyerine 'Umumi İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı' olmadığından işlem yapılarak tutanak tutuldu.
(RFK-Y)

03.04.2017 16:48:49 TSI
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