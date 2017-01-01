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- Yahyalı Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısını yaptı



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KAYSERİ (İHA) - Yahyalı Belediye Meclisi, Nisan Ayı meclis toplantısında 4 tanesi ek olmak üzere 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıya Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlık etti. Mecliste, Denetim Komisyonu Raporunu meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. 3 ay içinde hazırlanan rapordan dolayı Başkan Esat Öztürk, komisyon üyelerine teşekkür etti.

Meclis toplantısında 1 yıllık başkanlık faaliyet raporu hakkında, meclis üyelerine bilgi veren Başkan Esat Öztürk, " Dolu dolu bir yılı geride bıraktık. Hedeflediğimizi bütçemizi yüzde 95 oranında gerçekleştirdik. Tek başına taş, duvar olmaz. Sizlerin, mesai arkadaşlarımızın burada ayrı ayrı imzası var. Ben hem sizlere hem de personelime teşekkür ediyorum" dedi. Yapılan oylama da faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

Doğalgazın ilçeye gelmesi konusunda da meclis üyelerine bilgiler veren Başkan Öztürk, " Allah nasip ederse Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ilçe içerisindeki doğalgaz şebekesini bitirecekler. 2018 yılı içinde de doğal gaz hattının çekilmesi planlanıyor" diye konuştu.

Meclis toplantısında Encümene üye seçimi ve İhtisas Komisyonlarının seçimleri yapıldı.

(SK)



03.04.2017 16:53:27 TSI

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