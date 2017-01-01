Öğrenciler Gökçeada Firkateynini gezdi
(Fotoğraflı)
Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Seyitbilal İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Sinop Limanı'na demirleyen TCG Gökçeada Firkateynini gruplar halinde gezdi.
Ziyaretin ilk gününde 10 sınıf, gemiyi gezme fırsatı buldu. Gemi görevlisi personelin öğrencilere refakat ettiği gezide öğrencilere başta silah sistemleri olmak üzere geminin bölümleri, iskele idare odası, yaşam alanları ve gemi hakkında çeşitli bilgiler verildi. Gemi hakkındaki bilgileri öğrencilerin ilgiyle dinlediği görüldü.
Ziyaretin sonunda toplu halde fotoğraf çektirildi.
(OSM-SLH-Y)
03.04.2017 16:55:06 TSI
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