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Efeler halkı 'Sağlık Okulu' ile bilinçleniyor



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Kent Konseyi tarafından Efeler Belediyesi desteğiyle düzenlenen 'Sağlık Okulunun" ilk konusunu bel sağlığı oldu.

Efeler Kent Konseyi ilçe halkının sağlıklı yaşam sürmesi ve daha sağlıklı bireylerin yetişmesini sağlamak için 'Sağlık Okulu' projesini hayata geçirdi. Her ay alanında uzman doktorlar tarafından belirlenen konularda ilçe halkına ücretsiz olarak bilgilerin verileceği sağlık okulunun ilk etkinliği düzenlendi. Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Efeler Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahinci, Efeler Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncay Erdemir, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yrd. Doç. Dr. Elif Aydın vatandaşları bel sağlığı konusunda bilgilendirirken, vatandaşların sorularını da yanıtladı.

Bel ağrısının, soğuk algınlığından sonra en sık görülen rahatsızlık olduğunu söyleyen Aydın, "Bel ağrısı iş gücü kayıplarına yol açması nedeniyle sosyo-ekonomik boyutları da olan önemli bir sağlık sorunudur. İnsanların yüzde 80'i hayatlarında en az bir kere bel ağrısı yaşamakta ancak halk arasında bel sağlığının nasıl korunabileceği ile ilgili ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. Bel ağrısına bazı meslek grupları ve bazı kişiler daha yatkındır. Özellikle uzun süre hareketsiz oturulan mesleklerde çalışanlar ve ağır kaldırmayı gerektiren işlerde çalışanlarda bel ağrısı daha sıklıkla gözlenir" dedi.



Çoğu bel ağrısının kas zorlanmaları neticesinde ortaya çıktığını ve en fazla altı hafta içerisinde iyileştiğini kaydeden Yard. Doç. Dr. Aydın uzun süren bel ağrılarının mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi. Aydın ayrıca bel ağrılarının bazen ciddi bir hastalığın habercisi olabileceğini de sözlerine ekledi.

Etkinlik sonunda vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Elif Aydın'a Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahinci tarafından plaket takdim edildi.

(MU-MB-Y)



03.04.2017 17:01:32 TSI

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