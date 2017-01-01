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Söke Belediyesi'nden Bergama'ya Teknik Gezi



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Belediyesi heyeti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi başaran İzmir'in Bergama Kenti'ne teknik gezi düzenledi.

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Başkan Yardımcısı Fahri Sivrioğlu başta olmak üzere Belediye Meclis Üyeleri Yasemin Gürsoy, Hüsamettin Yaman, İsmail Yerli, Yusuf Yaya, Haldun Işıklı, Ahmet Yahya Gültopu, Meclis Üyesi ve aynı zamanda Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Neriman Arslan'ın da bulundu heyet, Bergama Bediyesi'nin konuğu oldu. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve ekibin yakından ilgilendiği Söke Belediyesi heyeti, tarihi yerler, kültürel alanlar ve en önemlisi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girebilmek adına yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldılar.

Bilindiği gibi; Tarihi açıdan önemli zenginlikleri barındıran Bergama, 2010 yılında başlattığı çalışmalar neticesinde 2011 yılında geçici listeye alınmış, 3 yıl gibi kısa bir sürede UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girme başarısı göstermişti.

Söke'de başta Priene Antik Kenti olmak üzere tarihi ve doğal mirasın korunmasına ve geleceğe aktarılması için benzer adımları atmak istiyor. Bu nedenle başlatılacak çalışmalara en güzel örneklerden biri olan Bergama ziyaret edilerek, fikir alışverişinde bulunuldu. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran gezinin faydalı bir gezi olduğuna inandığını söyledi. Başkan Toyran ilgilerinden dolayı başta Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç olmak üzere ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

(LT-İK)



03.04.2017 17:01:55 TSI

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