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Eskişehir sokaklarında tutum sesleri



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda yerlerini alan müzisyenler arasındaki bir grup genç, tulum sesi ve Karadeniz müzikleriyle dinleyenleri adeta mest etti.

İzleyenler tulum sesine yoğun ilgi gösterdi. Müzisyenler hünerlerini sergilerken izleyenler de boş durmadı ve Karadeniz nameleri eşliğinde horon teptiler. Anadolu Üniversitesi öğrencisi Mustafa Birinci "Hafta sonları arkadaşlarımla sokak müziği yapıyoruz. Bizim için eğlenceli oluyor. Harçlığımızı da çıkarıyoruz. Karadeniz grubu olduğumuz için daha çok yöresel müzikler yapıyoruz. Karadeniz dışındaki şehirlerde Karadeniz müziğine daha çok ilgi var. Ülkemizin zor günlerinde müzikle birleşelim, eğlenelim istiyoruz" diye konuştu.

(İHA-MET-Y)



03.04.2017 17:03:51 TSI

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