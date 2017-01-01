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Deniz Yıldızı 2017 tatbikatı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:00
Deniz Yıldızı 2017 tatbikatı
Deniz Yıldızı 2017 tatbikatı
- Gemi komutanları valilik ve büyükşehirde

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Deniz Yıldızı 2017 tatbikatı kapsamında Samsun'da bulunan TCG Preveze, TCG Yarbay Kudret Güngör ve TCG Osmangazi gemilerinin komutanları Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.
Deniz Yıldızı 2017 tatbikatı kapsamında 2-3 Nisan 2017 tarihleri arasında Samsun'a liman ziyareti gerçekleştiren TCG Preveze Gemisi Komutanı Yarbay Murat Bozdağ, TCG Yarbay Kudret Güngör Gemisi Komutanı Yarbay B. Levent Şentürk ve TCG Osman Gazi Gemisi Komutanı Yarbay Mustafa Avar, Vali Vekili Mehmet Ali Karatekeli ve Başkan Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Gemi komutanları ilk önce valiliği ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Vekili Mehmet Ali Karatekeli, ziyaretlerinden ötürü komutanlara teşekkür etti. Komutanlar ise Karatekeli'ye çeşitli hediyeler takdim etti.

Gemi komutanları büyükşehirde
Valilik ziyaretinin ardından gemi komutanları Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından gemi komutanları ve Başkan Yılmaz birbirlerine hediye takdiminde bulundular. Komutanların makam ziyareti sonrası gemilerin demirlediği limana giden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, burada şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. Şehit yakınlarına sarılarak sohbet eden Başkan Yılmaz, ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra gemiden ayrıldı.
(KA-SLH-Y)

03.04.2017 17:07:30 TSI
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