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Pazaryerili dartçılar büyük başarıya imza attı



(Fotoğraflı)



BİLECİK (İHA) - Bilecik'te yapılan okullar arası dart yarışmalarında Pazaryeri ilçesi Halk Eğitim Spor Kulübü sporcuları büyük başarıya imza attı.

Bilecik kapalı spor salonunda 2 gün süren yarışmalara; ortaokul kızlarda 8 takım, ortaokul erkeklerde ve genç kızlarda 6'şar takım katıldı. Yıldız kızlarda Atatürk Ortaokulu öğrencileri; Fatmanur Gümüş, Kevser Kılıç, Simge Pektaş ve Melda Ay birinci oldu. Yıldız erkeklerde Atatürk Ortaokulu öğrencileri; Eray Can, Salih Aykurt, Eren Onay ve Kerem Kahraman üçüncü oldu. Genç kızlarda ise Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Fatma Aykurt, Beyza Bitingiç ve Rabia Ayar üçüncü oldu. Başarılı sporcular, madalya ve kupalarını İl Gençlik Spor Müdürü Aslan Yıldız'dan aldılar.

Birinci olan yıldız kızlar takımı, Bursa'da yapılacak olan dart yarışmalarında Bilecik ilini temsil edecek. Pazaryeri Dart takımı, Bursa'daki yarışmada da başarı kazanmak için antrenör Aydan Yavuz yönetiminde, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere yoğun bir tempoda çalışmalarına devam ediyor.

(İC-MET-Y)



03.04.2017 17:07:50 TSI

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