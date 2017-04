YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MASKİ gelir gider denetiminde tam not aldı

MASKİ gelir gider denetiminde tam not aldı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yaptığı yatırımlarla Manisa'nın yıllardır çözülemeyen sorunlarını bir bir çözen ve yatırımları hayata geçiren MASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üyeleri tarafından yapılan gelir gider denetiminden tam not aldı. MASKİ'nin gider gerçekleşme oranı yüzde 98, gelir gerçekleşme oranı ise yüzde 95 olarak hesaplandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün gelir ve gidere ilişkin hesaplar Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gizli oyla ve her partiden seçilen üyeler tarafından denetlendi. AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Recep Çınar'ın başkanlığında toplanan komisyonda yine AK Parti'den İsmail Parmaksız, Ali Sezer ve MHP'den Ziya Elmalı ile Süleyman Kahramanlar yer alırken, MASKİ adına MASKİ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen ile Strateji Geliştirme Daire Başkanı Funda Solak bulundu. Yapılan denetlemede MASKİ'nin gelir ve gider tablosu tam not aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, gelir gider gerçekleşme oranında Büyükşehir Belediyesi'nin ardından MASKİ'de de yüksek bir oran yakaladıklarını belirterek şunları söyledi:

"İmar ve Yapı Derneği tarafından bütçesini en iyi kullanan Büyükşehir Belediyesi seçilmiştik. Gelir gider gerçekleşme oranlarında MASKİ'de de yakaladığımız seviye ortada. MASKİ'nin gider gerçekleşme oranı yüzde 98, gelir gerçekleşme oranı yüzde 95 olarak hesaplandı. Bütçe performans rakamları üzerinden yapılan değerlendirmede ortaya konan değerler Manisa'nın kalkınması için yapılan yatırımların ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar doğru hesaplarla yapıldığını göstermektedir. Bütçe konusundaki başarımızı bir kez daha ortaya koyduk. Genel Müdürlüğümüzün 2016 yılı bütçesi tarafsız üyeler tarafından yapılan denetim sonrasında tam not aldı. Başta MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun olmak üzere MASKİ Yönetim Kurulu Üyemiz ve Genel Müdür Yardımcımız Mahmut Bilgen ile Strateji Geliştirme Daire Başkanımız Funda Solak'a hizmetleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Her yıl bir adım daha ileriye taşımak için yaptığımız yatırımlarla Manisa'yı kalkındırmaya devam edeceğiz. Manisalılar için hayata geçirdiğimiz yatırımlarda MASKİ'nin kasasından çıkan her bir kuruş yine Manisalıların hizmetinde kullanılıyor. Bunu yaparken de bütçemizi en doğru şekilde kullanarak parayı çöpe atmıyoruz."

(SC-Y)



03.04.2017 17:10:11 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER