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Şubeler Toplantısına Söke ÇYDD Ev Sahipliği Yaptı



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)'nin şubeler toplantısı Söke ÇYDD'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Bodrum, Fethiye, Marmaris, Muğla, Denizli, Aydın, Kuşadası ve Söke ÇYDD Şubelerinin katılımıyla gerçekleşen 'Turna Kuş Grubu' toplantısı bir otelde yapıldı.

1-2 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleşen şubeler toplantısına ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade eden Söke ÇYDD Başkanı Nejdet Aygün; "Umarım konuklarımızın gönüllerince ağırlayabilmişizdir. Hafta sonunda gerçekleşen şubeler buluşmasının oldukça verimli geçtiğini belirtmek isterim. Düzenlediğimiz bu toplantıya katkılarıyla destek veren başta Söke Belediye Başkanımız Süleyman Toyran olmak üzere meclis üyesi Fahri Semerci ve Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Basın Bürosu'na çok teşekkür ederiz" dedi.

(LT-İK)



03.04.2017 17:13:42 TSI

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