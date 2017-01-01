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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Ak Parti İl Başkanı Kahtalı'nın referandum açıklaması

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:09
Ak Parti İl Başkanı Kahtalı'nın referandum açıklaması
Ak Parti İl Başkanı Kahtalı'nın referandum açıklaması
- AK Parti Malatya İl Başkanı Kahtalı:
- "Türkiye, 1876'dan bu yana parlamenter sistem tecrübesini yaşamıştır"
- "Fakat bu tecrübe acı hatıralarla doludur"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, mevcut parlamenter sistemin artık büyük Türkiye hedeflerine dar geldiğini belirterek, "Türkiye, 1876'dan bu yana parlamenter sistem tecrübesini yaşamıştır. Fakat bu tecrübe acı hatıralarla doludur" dedi.
AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa değişikliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasaya ilişkin görüşlerini belirten Başkan Kahtalı, kurulan anayasaların hepsinin ithal olduğunu hatırlatarak, yerli ve milliye dönülmesi gerektiğini söyledi.
"Yeni bir anayasa elzemdir"
Türkiye'nin 1982 Anayasası ile artık idare edilemez hale geldiğinin altını çizen Başkan Kahtalı, "Yıllardır kimsenin memnun olmadığı bir anayasanın halen gündemde olması ilginç. Bu nedenle insan onurunu öne çıkaran yeni bir anayasa elzemdir. Yeni anayasanın daha güçlü ve gerçekçi bir şekilde tatbik edilebilmesi için de geniş temsil kabiliyetine sahip bir yapı tarafından inşa edilmesi gerekiyor. Yeni anayasanın zeminini güçlendirmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi şart bence. Yeni sistem üzerinden her defasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterilmesini ise eleştirilmesi gereken bir nokta" dedi.
"Açık yüreklilikle herkesin ifade etmesi gerekiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı politikaları sayesinde Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan artık İslam dünyası ve hatta pek çok diğer gelişmekte olan ülke halkları için bir fenomen haline geldiğini söyleyen Kahtalı, muhalefetin Cumhurbaşkanı üzerinden konuyu kişiselleştirerek tartışmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
"Asıl amacımız 'etkin ve sorumlu bir hükümet yapısı' oluşturmaktır"
7 Haziran'dan sonra koalisyonun bile kurulamadığını, sistemden kaynaklanan bu sorunların ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aşılabileceğini anlatan Kahtalı, "Parlamenter sisteminin, iktidar ve istikrar krizi üreten bir yapısı var. Bu durum ise sadece ve sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aşılabilir. Fakat muhalefet partilerinin yeni sistem önerisini 'diktatörlük ve tek adamlık' önerisi olarak yaftalamasına şahitlik ediyoruz. Öte yandan bu insanlar parlamenter rejimin başarısız örneklerini ısrarla görmezden gelmektedir. Bizim AK Parti olarak asıl amacımız 'etkin ve sorumlu bir hükümet yapısı' oluşturmaktır. 1876'dan beri tecrübe ettiğimiz parlamenter sistem maalesef acı hatıralarla doludur... Dolayısıyla halihazırdaki parlamenter sistemin sorumlu bir hükümet yapısına hizmet etmediğini açık yüreklilikle herkesin ifade etmesi gerekiyor" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

03.04.2017 17:17:30 TSI
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