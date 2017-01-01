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7 yılda 30 madalya kazandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:11
7 yılda 30 madalya kazandı
7 yılda 30 madalya kazandı
- 13 yaşındaki tekvandocu Sudenaz Turan'ın başarıları arasında 7 Türkiye birinciliği ve 1 Avrupa şampiyonluğu da bulunuyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bekir Şentürk
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te annesinin taziyesi üzerine tekvandoya başlayan 13 yaşındaki Sudenaz Turan, 7 yılda 30 madalya kazandı. Avrupa Şampiyonluğu da bulunan Sudenaz Turan, Yunanistan'da yapılacak müsabakalarda da altın madalya ile dönmek istiyor
Gaziantep'in islahiye ilçesinde yaşayan Sudenat Turan, annesinin tavsiyesi ile 6 yaşında kurslara katılarak, tekvando sporu ile tanıştı. Yaklaşık 7 yılda 30 madalya kazanan Sudenaz Turan, şampiyonlukları arasında 7 adet Türkiye, bir adet de Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Yunanistan'ın Başkenti Atina'da 27-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan VTR Avrupa Başkanlık turnuvasında 55 kilogramda yarışmasına katılacak. Sıkı bir şekilde antrenmanlarını yapan Sudenaz Turan, annesinin tavsiyesi ile başladığı tekvando sporunu çok sevdiğini ifade etti. Yunanistan'daki şampiyonada şampiyonluk hedeflediğini belirten Turan, "İlkokul ikinci sınıfta okurkan, annemin ısrarları sonucu tekvando sporuna başladım. Aradan geçen 6-7 yılda 30 madalyam var. Bu madalyalarım arasında 7 adet, Türkiye, bir adet de Avrupa Şampiyonluğu var. Arkadaşlarıma da bu sporu tavsiye ederim. Ben ölene kadar bu sporu yapmak istiyorum. sıkı bir şekilde çalışarak, başarılarıma bir Avrupa şampiyonluğu daha eklemek istiyorum" dedi. Turan'ı çalıştıran Antrenör Muhammed Oğuzcan ise, "Sudenaz inşallah Türkiye'yi Yunanistan'ın başkentinde temsil edecek. O turnuvada alacağımız sonuç bizim için çok önemli. Çok zor şartlarda çalışma ortamlarımız oldu. Ancak bu zor şartlarda tekvando sporunu gençlerimize sevdirdik ve bulunduğumuz seviye geldik. 100 yakın aktif sporcumuz var. Bunlardan 10'u Türkiye genelinde başarıları bulunuyorken, 5'i de uluslararası düzeyde sporcu. Sudenaz kızımız tekvandoda Türkiye için büyük bir şans. Antrenmanları canla başla yürütüyor. Hem yeteneği, hem de tekvando zekası olan bir sporcumuz" dedi.
İslahiye de futbol ve tekvando dışında aktif bir spor dalı olmadığını da hatırlatan oğuzcan, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir ve İlçe Kaymakamı Ramazan Yıldırım'a destekleri nedeniyle teşekkür etti.
Oğuzcan, merdiven altı 11 ayrı salondan sonra İslahiye Anadolu Lisesinin spor salonunda antrenmanlarını yaptıklarını hatırlatarak, İslahiye Anadolu Lisesi Müdürü Galip Yiğitoğlu'na teşekkürlerini ifade etti.
(BŞ-SD-Y)

03.04.2017 17:17:54 TSI
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