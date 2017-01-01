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Edirne'de kanser için farkındalık konseri



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne'de 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Orkestrası Margi Outlet AVM'de kanser için farkındalık konseri düzenledi.

1-7 Nisan Kanser Haftası farkındalığı için, 'Tarama 1 saatinizi kanser hayatınızı alır' sloganıyla yola çıkan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Margi Outlet AVM'de Trakya Üniversite'si ve konservatuvar öğrencilerinin desteği ile mini bir konser düzenledi. Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, Edirne Halk Sağlık Müdürlüğü KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Meltem Sözer Yavuz ile gönüllüler destek sağladı. Müzik ile AVM içinde gezen vatandaşların dikkati çekilerek el broşürleri dağıtıldı.



"Haftayı etkin ve verimli kullanmalıyız"

İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu yaptığı konuşmada, "1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısı ile halkımızın özellikle bölgemizde bilinçlenmesi, bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması bu tarz faaliyetleri hafta içinde çeşitli yerlerde, çeşitli şekillerde yapmaktayız. Hatta arkadaşlarım KETEM birimi ile beraber kanoya binmişler. Kanoda pankart açarak kanser ile ilgili vatandaşlarımda farkındalık oluşturmaya çalışmışlar. Bizim 1-7 Nisan'ı bu haftayı etkin ve verimli kullanmamız çok önemli" dedi.



"Erken tanı önemli"

Kişioğlu, bu konserin etkinliklerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Kanser, ülkemizde ve dünyada önlenebilir hastalıklardan biridir. Özellikle erken tanı konulduğunda insanların yaşam kalitelerini ve ömürlerini uzatabilen bir hastalık çeşididir. Bununla ilgili en önemli şey kanser erken tarama ve eğitim merkezlerimizi halkımıza anlatabilmektir. İlimizin genelinde, ilçelerimizden de Keşan'da ve il merkezimizde olmak üzere iki tane kanser erken tarama merkezimiz bulunuyor. Bizler özellikle bu KETEM birimlerinde, rahim ağzı kanserleri, meme kanserleri, prostat kanseri ve bağırsak kanseri ile ilgili çeşitli erken tanı ve tetkikler yaptırmaktayız. Ayrıca burada vatandaşlarımıza eğitimler de vermekteyiz. Bu eğitimler sonucunda halkımızdan randevulu bir şekilde KETEM'e gelmelerini, gelemeyecek durumdaysalar da bizlere bildirmelerini ve onları evlerinden alabilecek servislerimizin olduğunu belirtmek istiyorum. Randevu aldıkları takdirde aynı gün içinde gerek Keşan ilçemize gerekse Edirne Merkezimizde ki KETEM merkezlerimize servislerle ulaşabilmekteler. Tetkikleri aynı gün yaptırıp sonuçları da ister elden, ister mail yolu ile ve ya telefon aracılığı ile kişilerin kendisine gönderebilmekteyiz" diye konuştu.



"Kanserden korkmayalım"

Kişioğlu ayrıca, "Kanser önlenebilir bir rahatsızlıktır. Kanseri önemseyelim, kanserden korkmayalım. Erken tanı için ücretsiz tetkik ve tedavilerin KETEM'lere gidelim. KETEM birimlerinin randevu için telefon numarası 214 87 76. Kanserden korkmayalım, tarama bir saatinizi, kanser hayatınızı alır" ifadelerini kullandı.



"Erken teşhis hayat kurtarır"

Ketem de eğitimin çok önemli olduğuna dikkat çeken Edirne Halk Sağlık Müdürlüğü Ketem Sorumlu Hekimi Dr. Meltem Sözer Yavuz, "Biz şimdi 1 Nisan kanser haftası dolayısıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Etkinlikte bize destek olan Trakya Üniversite'si ve konservatuvar öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Farkındalığı oluşturmak çok önemli. Kanser de erken teşhis hayat kurtarır diyoruz ve herkesin ketem merkezlerine gelmesini, danışmasını ve eğitim almasını istiyoruz. Eğitim çok önemli" dedi.

(AC-AŞ-Y)



03.04.2017 17:19:57 TSI

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