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Salihli'de puanlar paylaşıldı



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MANİSA (İHA) - Süper Amatör Lig A Grubu'nu lider tamamlayarak, Play-Off'lara kalan Yunusemre Belediyespor, Play-Off'ların dördüncü müsabakasında deplasmanda karşılaştığı Salihli Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL)'a yükselme yolunda büyük önem taşıyan Play-Off müsabakalarının dördüncü maçında Salihli Belediyespor ile karşılaştı. Salihli Ramiz Turan Stadyumu'nda oynanan maçta Yunusemre Belediyespor, 2-2'lik skorla 1 puan aldı. Mavi-beyazlı takımda ilk golü Süleyman Numan Çarıkçı (penaltıdan) diğer golünü ise Kadir Kaya kaydederken, Salihli Belediyespor'un gollerini ise Ensari ve Davut kaydetti.

Deplasmandan bir puanla dönen Yunusemre Belediyespor puanını 8'e çıkararak ikinci sırada yer aldı.

(SC-Y)



03.04.2017 17:21:10 TSI

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