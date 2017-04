YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'den Osmaneli Belediye Spor'a teşekkür

BİLECİK (İHA) - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahın, Bilecik 1. Amatör küme futbol liginin son haftasındaki final maçında Bilecikspor ile 1-1 berabere kalan 1308 Osmaneli Belediye Spor Kulübü yönetici ve futbolcularına teşekkür etti.

Final maçının sonucuyla ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Şahin, Osmaneli'nin şampiyonluk maçıyla tarihi bir gün yaşadığını ifade etti. Şahin, "5 bin kişiyi aşkın seyirci maçı izledi. Futbola, spora bu kadar ilgi gösteren ilçemize şampiyonluk yakışırdı, ama olmadı. Oynadığı 24 maçta 21 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan takımımız 65 puanla, 66 puana sahip Bilecik Spor'un 1 puan gerisinde kaldı. Beraberlik skoru Bilecik Sporu şampiyon yaptı. Bilecik Spor yönetimini, sporcularını, eski sporcumuz Hasan Kol hocamızı ve taraftarlarını kutluyoruz. Umuyoruz ki Bilecik üst liglerde yer alır ve il takımı olarak hepimizin gururu olur" dedi.



"1308 Osmaneli Belediye Spor 2 yıl finalde şampiyonluğu kaçırdı"

Başkan Şahin, 1308 Osmaneli Belediye Spor'un, üst liglere ve milli takımlara sporcu yetiştirme hedefine uygun olarak sistematik yönetilen, alt yapıya önem veren, her yıl yeni tesislerle gençlere spor yapma olanakları sağlayan, sporun her branşında faaliyet göstermeye gayret eden kulüp olduğunu belirterek, "İlkelerimiz, sürekliliğimiz her şeyin üzerindedir. 1308 Osmaneli Belediye Spor 2 yıl finalde şampiyonluğu kaçırdı. Bizim gözümüzde şampiyon olmuş kadar değerliler. Her yıl bir önceki yıla göre daha iyiyiz. Sürekli finale kadar gelecek iyi bir takımız. Futbolda çok iyi bir altyapımız var. Bu yapı gelişerek devam edecek. Bizim için alt yapıdan sporcu kazanmak, gençlerimize, çocuklarımıza spor yapma olanağı sunmak şampiyonluklar kadar değerlidir. Sadece şampiyonluğu hedeflersek kulübün geleceği olmaz. Geçmişte Bozüyük Spor ve Bilecik Spor bu gerçeği yaşadı. O yüzden anlık başarılar için gelecek hedeflerimizden vazgeçemeyiz. Tüm spor branşlarında kendi alt yapımızdaki çocuklarımızla olacağız. 2016-2017 sezonunda bize güzellikler yaşatan gönlümüzün şampiyonu 1308 Osmaneli Belediye Spor yöneticilerini, sporcularını, değerli Sedat hocamızı ve tüm alt yapı hocalarımızı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyoruz. Büyük taraftarımıza sezon boyu gösterdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Art arda 2 sezondur finale kalma başarısını gösteren futbol takımımız gururumuzdur" dedi.

03.04.2017 17:26:36 TSI

