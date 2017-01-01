Başkan Yelboğa güven tazeledi
(Fotoğraflı)
Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçe Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Veysel Yelboğa güven tazeledi.
Kahta ilçe Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen olağan kongre, divan heyetinin belirlenmesiyle başladı. Divan Başkanlığına Kahta OSB Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Çelik seçildi. Kongrede, 2016 yılı bilanço ve gelir tablosu okunarak oy birliği ile kabul edildi. Tek listenin oylandığı olağan genel kurulda mevcut Başkan Veysel Yelboğa ve yönetim kurulu listesi oy birliği ile kabul edildi.
Mevcut Başkan Veysel Yelboğa salondakilere hitaben bir konuşma da kooperatif üyelerine teşekkür etti.
(HT-SD-
03.04.2017 17:27:13 TSI
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