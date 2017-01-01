YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımı : 37- 26 : Anadolu Üniversitesi Gençlikspor Hentbol Takımı

Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımı : 37- 26 : Anadolu Üniversitesi Gençlikspor Hentbol Takımı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Hentbol 1. Ligi'nde Süper Lig mücadelesi veren Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımı, ligin bitimine üç hafta kala kendi evinde ağırladığı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Gençlikspor Hentbol Takımını 37-26 mağlup etti.

Adıyaman Belediyesi Karapınar Spor Kompleksinde oynanan maçı baştan sona üstün götüren Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımı, ilk yarıyı 24-11 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da rakibine boyun eğmeyen Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımı, maçtan 37-26 galip ayrıldı. Karşıyaka Belediyesi Gençlikspor Hentbol Takımını da evinde ağılayacak olan Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımı, bu maçtan galip ayrılarak Süper Lig biletini kapmak istiyor. Süper Ligi yüzde 99 garantilediklerini söyleyen Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, gelecek hafta kendi evlerinde oynayacakları Karşıyaka Belediyesi Gençlikspor maçında bu işi bitireceklerini söyledi.

Dündar, "Ligin bitimine iki hafta kala kendi evimizde aldığımız bu galibiyetle hedefimize yüzde 99 ulaştık sayılabilir. İnşallah önümüzdeki hafta bu işi bitireceğiz ve belediyemiz bünyesindeki işitme engelliler futbol takımımızdan sonra biz de süper lig bileti alarak ilimize ikinci sevinci yaşatacağız. Bu konuda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu'ya, yönetimimize ve taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

(CK-SD-Y)



03.04.2017 17:27:46 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER