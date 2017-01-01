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Bozüyük'te amatör maçta kavga çıktı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig 12. Grup karşılaşmasında Vitraspor ile Gebzespor takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya oynanan oyundan çok taraftarlar arasında çıkan olaylar damga vurdu. Polis ekipleri çıkan olayları yatıştırmakta taraftarlara zaman zaman biber gazıyla müdahale edildi.

Vitraspor'un sahasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Devre arasında ise Vitraspor ile Gebzespor taraftarları arasında başlayan sözlü sataşma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü. Çıkan olaylar üzerine polis, gruplara müdahale ederken, taraftarları dağıtabilmek için biber gazı kullandı. Polisin uzun süren uğraşları sonucu taraftarlar dağıtılırken, biber gazından etkilenen taraftarlara da sağlık ekiplerince müdahale edildi. Gebzespor taraftarlarınca ilçe şehir stadındaki tribünlere, tuvaletlere ve tel örgülere zarar verildiği kaydedildi. Olaylı maçla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Diğer taraftan maçın ikinci yarısında, konuk ekip bulduğu golle karşılaşma Gebzespor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

(İC-MET-Y)



03.04.2017 17:28:15 TSI

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