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Alaşehir'in altyapısı yenilenecek



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir merkezin yaklaşık 200 kilometrelik kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesini yenileyecek olan proje için çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hazırlık çalışmalarını başlattığı projeyle, Alaşehir ilçe merkezinin tüm kanalizasyon ve ihtiyaç olan yerlerdeki yağmursuyu hatlarını yenileyecek. İller Bankası ortaklığıyla hayata geçirilecek olan projeyle ilçede yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda hat döşemesi gerçekleştirilecek. MASKİ tarafından yapılacak çalışma sayesinde, Alaşehir'in kanalizasyon ve yağmursuyu sıkıntılarına kökten çözüm getirilecek.



Ön etüt çalışmaları başladı

Alaşehir merkezde ikamet eden vatandaşları daha sağlıklı ve kullanışlı hatlara kavuşturmayı amaçlayan projeye zemin oluşturacak olan ön etüt çalışmalarına başlandı. MASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı'nda görevli mühendisler ve İller Bankası yetkililerince sahada gerçekleştirilen çalışmalarla arazi koşulları incelenerek değerlendirildi.



"Saha çalışmalarımız hız kesmiyor"

Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, Manisa'nın altyapı ihtiyaçlarına çözüm olacak projeler üretmek amacıyla saha çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, "Daire Başkanlığımız bünyesinde ortaya koyduğumuz çalışmalarla, 17 ilçemizin altyapı konusundaki gereksinimlerine etkili yanıtlar üretiyoruz. Alaşehir ilçemizin de kanalizasyon hatlarının tamamını, ihtiyaç bulunan bölgelerde ise yağmursuyu şebekelerini yenilemek için çalışmalara başladık. Proje çalışmaları öncesinde ekiplerimiz saha incelemelerinde, hattın geçeceği güzergah üzerinde yer alan orman ve sit arazilerini değerlendirdiler. Aynı zamanda hattın deşarj ve terfi noktalarının belirlenebilmesi için de ön çalışma yürüttüler. Projemiz tamamlanıp uygulamaya geçildiğinde, altyapı sıkıntısı olmayan yepyeni bir Alaşehir inşa edilmiş olacak" diye konuştu.



"Alaşehir'e yakışan bir çalışma olacak"

İlçede gerçekleştirilecek çalışmayla birlikte, merkezdeki vatandaşların kanalizasyon kaynaklı şikayetlerinin son bulacağını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, özellikle yağışlı havalarda ana caddeler üzerinde yaşanan sorunların da ortadan kaldırılacağını söyledi. Genel Müdür Coşkun, "Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bir ilçemizde daha atıksuların sağlıklı şekilde uzaklaştırılmasını sağlayacağımız için mutluyuz. İlçe merkezinde yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda hat yenilemesi gerçekleştirerek, kanalizasyon altyapısını sil baştan yenileyeceğiz. Eski ve sorunlu hatların yerine; modern sistemlere uygun, kullanışlı, daha da önemlisi sağlıklı şebekeler kuracağız. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz Ergün liderliğinde yürüttüğümüz önce proje, ardından da inşaat çalışmalarımız son erdiğinde, Alaşehir'e ve Alaşehirli vatandaşlarımıza yakışan bir çalışma ortaya çıkacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

(SC-Y)



03.04.2017 17:29:48 TSI

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