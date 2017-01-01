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Fatsa meydanına kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinin çehresini değiştirecek Cumhuriyet Meydanı Projesi için kamulaştırdığı binaların yıkımına başladı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Değişen ve gelişen Ordu'nun 19 ilçesinde kent meydanları projesini hayata geçirmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Fatsalıların meydan özlemine de son veriyor. Yaklaşık 6 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek proje kapsamında 130 araçlık kapalı otopark da bulunuyor.

Düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşcı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti Ordu Eski Milletvekilleri Eyüp Fatsa ve Ayhan Yılmaz, Genel Sekreter Bülent Civelek, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Cumhuriyet Meydanına 35 milyon liralık proje

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Fatsa ilçesinde tarihi bir güne şahitlik ettiklerini söyledi. Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan'ın üç dönemlik belediye başkanlığı sürecinde hayali olan ve bir türlü hayata geçirilemeyen bu projenin artık gerçeğe dönüştüğünü belirten Başkan Yılmaz, "Meydan projemiz, Hüseyin Başkanımızın üç dönemlik belediye başkanlığı süresince hep hayaliydi. Karadeniz Bölgemizin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden olacak meydan için 4 binaya Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kamulaştırma bedeli olarak 15 milyon TL ödedik. Bu projemiz için 14 belediyenin bütçesinden daha yüksek bir bedel ödendi. Cumhuriyet Meydanımız, 20 milyon TL'lik proje maliyetiyle birlikte toplam 35 milyon TL'yi bulacak" dedi.

Büyükşehir olmadan önce İl Özel İdaresi döneminde Fatsa'ya yılda 3 milyon TL'lik bütçe gelirken Büyükşehirle birlikte yapılacak toplam yatırım maliyetinin 173 milyon TL olduğunu belirten Yılmaz, "Yılın büyük bir bölümü yağmurlu geçen bölgemizde kış sezonu boyunca çalışma yürüttük. Çevreye rahatsızlık veren görüntüler oluşmuş olabilir ancak yollar kazılmadan, çamur olmadan ve altyapı hazırlanmadan sıcak asfalt olmuyor. Fatsa Huzurevi Projemizin 4 Nisan'da ihalesi var. Bölgemizin en büyük mezbahası 1 yıl sonra ilçemizde hizmete açılacak. Sizden aldığımız vekâlet ile verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Yaptığımız projelerin Fatsa ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

(MAK-SLH-Y)



03.04.2017 17:32:55 TSI

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