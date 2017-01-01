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Fırat Kalkanı teşekkürü



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Fırat Kalkanı Operasyona yoğun emek veren İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ettiğini söyledi.

Belediye Başkanı Kara, Türkiye'nin Suriye sınırını terör örgütlerinden temizlemek için Ağustos ayında başlatıldığını ifade ederek, "Kilis için büyük önem arz eden Fırat Kalkanı Operasyonunun geçtiğimiz günlerde MGK toplantısında alınan kararla sona erdiği bilgisi duyuruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde IŞİD unsurlarını bölgeden temizlemek için Suriye'ye başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonun da 7 ayda 71 askerimiz kahramanca Şehit düştü. Ülkemizin ve ilimizin sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkan vermek ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla yürütülen harekatın başarıyla sonuçlandığı ifade edilmiştir" dedi.

Operasyon önceki destekleri nedeniyle belediyeye teşekkür belgesi de verildiğini hatırlatan Kara, "Operasyon süresince Kilis Belediyesi ve özellikle İtfaiye Müdürlüğümüzce verilen destek, olaylara hızlı ve anında müdahale ederek, harekatın başarılı olması için canlarını esirgemeden kahraman Mehmetçiğimizin konuşlandığı üs bölgelerinin tesis ve idame edilmesinde sağladığımız katkılardan ötürü tarafımıza verilen teşekkür belgesini almamızda emeği geçen tüm Belediye çalışanlarımız ve özellikle yoğun emek veren İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarımıza emeklerinden ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.

(MAD-SD-Y)



03.04.2017 17:33:09 TSI

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