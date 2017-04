YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Muhtarlık Akademisi' sona erdi

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen 'Muhtarlık Akademisi' hafta sonunda verilen dersle sona erdi.

Muhtarların bilgi ve kişisel gelişimlerini artırmak amacıyla 15 Mart'ta Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş'un verdiği ilk dersle başlayan Muhtarlık Akademisinden 460 dolayında muhtar faydalandı.

İnönü Üniversitesindeki Muhtarlık Akademisinin son dersine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Murat Nalçacı ile çok sayıda muhtar katıldı.

İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Salonunda gerçekleşen son derste Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Murat Nalçacı, '15 Temmuz ve Vatandaşlık Bilinci' konusunda slayt eşliğinde dünden bugüne darbe süreçleri hakkında bilgiler aktardı.

Prof.Dr. Ali Aksoy tarafından 'Liderlik ve Girişimcilik', Yrd. Doç. Dr. İbrahim Durhan tarafından da 'Uyuşmazlık ve Arabuluculuk' konularında ders verildi.

Muhtarlık Akademisi'nin kapanış dersi dolayısıyla bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, "Üniversitemizi şehrimizle çok ciddi bir işbirliği içerisine sokmak istiyoruz ve bunun içinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Muhtarımızın bu katılımından anladım ki şehir üniversitenin bu tür eğitimlerine susamış. Biz Üniversite olarak her zaman sizlerin yanında olmaya hazırız. Bizim işimiz eğitim alanında şehrimize ve ülkemize hizmet etmek. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın organizasyonu ile bu çalışmaları yapabiliriz. Üniversitemizin 8 ilçede bulunan okullarında yapılacak olan eğitimlere sizleri katmak isteriz" dedi.

'Muhtarlık Akademisi'ne gösterilen yoğun katılımın, muhtarların işlerini ne kadar ciddiye aldıklarının bir göstergesi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Akademi'de önemli konuların anlatıldığını söyledi.

Çakır, "Bugünkü dersin konusunu hepsinden daha fazla önem arz ediyor. İçerisinden geçtiğimiz süreçleri muhtarlarımız daha iyi anlıyor. Çünkü bilgi kirliliği var. İnsanlar göründükleri gibi değiller. Müttefik dediğimiz, dost dediğimiz ülkeler bile göründükleri gibi değiller. Perde arkasında farklı işler yaptılar. Ülkemiz gerçekten de çok önemli bir süreçten geçiyor. Türkiye kalkınma, büyüme döneminde terör unsurlarından kurtulma mücadelesi verirken, perde arkasındaki güçlerin kendilerini açığa vurması düşündürücü bir olay. Bu süreci çok iyi takip etmemiz gerekiyor Ülkemiz ve geleceğimiz adına çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Sizler halkın temsilcilerisiniz. Sizler olaylara daha objektif bakabilme yeteneğine sahipsiniz. Olayların nasıl planlandığını görebilirsek, onları biz yönetebiliriz. Ama biz sadece görünen ve duyduklarımızla hareket edersek, her zaman oyun kuranlar, perde gerisindekiler galip gelir. O acıdan biz bilinçli olmak zorundayız. Bizim binlerce yıllık bir medeniyetimiz var. Biz birlik olacağız, diri olacağız, iri olacağız. Kimse bizi yönetemeyecek. Bu eğitimin son dersinin çok anlamlı olduğuna inanıyorum, 15 Temmuz darbe kalkışmasını birileri hala sulandırmaya çalışıyor. Bu millet vatanı için bir oldu, bütün darbecileri silindir gibi ezdi. Dünyaya ve Avrupa'ya örnek olan erdemli bir davranış sergiledi. Bu sürecin devamında mutlaka galip gelmemiz gerekiyor ki bundan sonraki bütün oyunları bozabilelim. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. 'Muhtarlık Akademisi'ne katılan bütün muhtarlarımı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, "Muhtarlık Akademisi dediklerinde ilk etapta algılamakta ve anlamakta zorluk çektik. Çünkü mahallenin ve toplumun bilenleri muhtarlarımızdır. Demokrasinin mihenk taşı, toplumun kanaat önderlerinin, akademiye ihtiyaç var mıydı? Her şeyi bilen, dinleyen muhtarlarımızın akademik kariyer sahibi olması gerekir miydi? Bence bu unvan her babayiğide nasip olmaz. Muhtarlarımız mahallenin çalışanları, seçilmiş kişileri. Üniversitede akademik kariyer yapmaları, sertifika almaları ve kep giymeleri çok ayrı anlam ifade etmektedir. Sizler bu birikiminiz ve bilginizle, toplumdaki kazanımlarınızla üniversitemiz ve Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile bir unvana daha sahip olacaksınız" şeklinde konuştu.

Öte yandan, 'Muhtarlık Akademisi' derslerine katılan muhtarlar için 8 Nisan 2017 tarihinde bir sınav düzenlenecek. Sınavda başarılı olan muhtarlara ise düzenlenecek olan bir törenle sertifika verilecek.

