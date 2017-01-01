03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Muhtarlık Akademisi' sona erdi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:26
'Muhtarlık Akademisi' sona erdi
'Muhtarlık Akademisi' sona erdi
- Akademiden 460 muhtar faydalandı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen 'Muhtarlık Akademisi' hafta sonunda verilen dersle sona erdi.
Muhtarların bilgi ve kişisel gelişimlerini artırmak amacıyla 15 Mart'ta Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş'un verdiği ilk dersle başlayan Muhtarlık Akademisinden 460 dolayında muhtar faydalandı.
İnönü Üniversitesindeki Muhtarlık Akademisinin son dersine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Murat Nalçacı ile çok sayıda muhtar katıldı.
İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Salonunda gerçekleşen son derste Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Murat Nalçacı, '15 Temmuz ve Vatandaşlık Bilinci' konusunda slayt eşliğinde dünden bugüne darbe süreçleri hakkında bilgiler aktardı.
Prof.Dr. Ali Aksoy tarafından 'Liderlik ve Girişimcilik', Yrd. Doç. Dr. İbrahim Durhan tarafından da 'Uyuşmazlık ve Arabuluculuk' konularında ders verildi.
Muhtarlık Akademisi'nin kapanış dersi dolayısıyla bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, "Üniversitemizi şehrimizle çok ciddi bir işbirliği içerisine sokmak istiyoruz ve bunun içinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Muhtarımızın bu katılımından anladım ki şehir üniversitenin bu tür eğitimlerine susamış. Biz Üniversite olarak her zaman sizlerin yanında olmaya hazırız. Bizim işimiz eğitim alanında şehrimize ve ülkemize hizmet etmek. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın organizasyonu ile bu çalışmaları yapabiliriz. Üniversitemizin 8 ilçede bulunan okullarında yapılacak olan eğitimlere sizleri katmak isteriz" dedi.
'Muhtarlık Akademisi'ne gösterilen yoğun katılımın, muhtarların işlerini ne kadar ciddiye aldıklarının bir göstergesi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Akademi'de önemli konuların anlatıldığını söyledi.
Çakır, "Bugünkü dersin konusunu hepsinden daha fazla önem arz ediyor. İçerisinden geçtiğimiz süreçleri muhtarlarımız daha iyi anlıyor. Çünkü bilgi kirliliği var. İnsanlar göründükleri gibi değiller. Müttefik dediğimiz, dost dediğimiz ülkeler bile göründükleri gibi değiller. Perde arkasında farklı işler yaptılar. Ülkemiz gerçekten de çok önemli bir süreçten geçiyor. Türkiye kalkınma, büyüme döneminde terör unsurlarından kurtulma mücadelesi verirken, perde arkasındaki güçlerin kendilerini açığa vurması düşündürücü bir olay. Bu süreci çok iyi takip etmemiz gerekiyor Ülkemiz ve geleceğimiz adına çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Sizler halkın temsilcilerisiniz. Sizler olaylara daha objektif bakabilme yeteneğine sahipsiniz. Olayların nasıl planlandığını görebilirsek, onları biz yönetebiliriz. Ama biz sadece görünen ve duyduklarımızla hareket edersek, her zaman oyun kuranlar, perde gerisindekiler galip gelir. O acıdan biz bilinçli olmak zorundayız. Bizim binlerce yıllık bir medeniyetimiz var. Biz birlik olacağız, diri olacağız, iri olacağız. Kimse bizi yönetemeyecek. Bu eğitimin son dersinin çok anlamlı olduğuna inanıyorum, 15 Temmuz darbe kalkışmasını birileri hala sulandırmaya çalışıyor. Bu millet vatanı için bir oldu, bütün darbecileri silindir gibi ezdi. Dünyaya ve Avrupa'ya örnek olan erdemli bir davranış sergiledi. Bu sürecin devamında mutlaka galip gelmemiz gerekiyor ki bundan sonraki bütün oyunları bozabilelim. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. 'Muhtarlık Akademisi'ne katılan bütün muhtarlarımı yürekten kutluyorum" diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, "Muhtarlık Akademisi dediklerinde ilk etapta algılamakta ve anlamakta zorluk çektik. Çünkü mahallenin ve toplumun bilenleri muhtarlarımızdır. Demokrasinin mihenk taşı, toplumun kanaat önderlerinin, akademiye ihtiyaç var mıydı? Her şeyi bilen, dinleyen muhtarlarımızın akademik kariyer sahibi olması gerekir miydi? Bence bu unvan her babayiğide nasip olmaz. Muhtarlarımız mahallenin çalışanları, seçilmiş kişileri. Üniversitede akademik kariyer yapmaları, sertifika almaları ve kep giymeleri çok ayrı anlam ifade etmektedir. Sizler bu birikiminiz ve bilginizle, toplumdaki kazanımlarınızla üniversitemiz ve Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile bir unvana daha sahip olacaksınız" şeklinde konuştu.
Öte yandan, 'Muhtarlık Akademisi' derslerine katılan muhtarlar için 8 Nisan 2017 tarihinde bir sınav düzenlenecek. Sınavda başarılı olan muhtarlara ise düzenlenecek olan bir törenle sertifika verilecek.
(MT-OE-Y)

03.04.2017 17:33:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Onlar hain oğlum, ateş edin yoksa size sıkarım&quot;
YEREL

"ONLAR HAİN OĞLUM, ATEŞ EDİN YOKSA SİZE SIKARIM"
Çalık ve Kahtalı'dan MGTC'ye ziyaret
YEREL

ÇALIK VE KAHTALI'DAN MGTC'YE ZİYARET
Yeşilyurt Belediyespor'un umudu İnönü Üniversitesispor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'UN UMUDU İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Yeşilyurt Belediyesi yaşlıları ağırladı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİ YAŞLILARI AĞIRLADI
MTB Mart Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL

MTB MART AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Ak Parti İl Başkanı Kahtalı'nın referandum açıklaması
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI KAHTALI'NIN REFERANDUM AÇIKLAMASI
AK Parti Malatya teşkilatı mahalle toplantılarını sürdürüyor
YEREL

AK PARTİ MALATYA TEŞKİLATI MAHALLE TOPLANTILARINI SÜRDÜRÜYOR
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi açıldı
YEREL

GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI MALATYA ŞUBESİ AÇILDI
&quot;Halk Sağlığı Alanında Haşere ile Mücadele&quot; Konferansı düzenlenecek
YEREL

"HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERE İLE MÜCADELE" KONFERANSI DÜZENLENECEK
İlaçlama sezonu törenle start aldı
YEREL

İLAÇLAMA SEZONU TÖRENLE START ALDI
Battalgazi'deki Boran ve Toygar grup yolu asfaltlandı
YEREL

BATTALGAZİ'DEKİ BORAN VE TOYGAR GRUP YOLU ASFALTLANDI
Dede Köy'ün içme suyu sorunu çözülüyor
YEREL

DEDE KÖY'ÜN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz, Birlik Vakfı Üyeleriyle bir araya geldi
YEREL

ESENLİK GENEL MÜDÜRÜ HULUSİ BOYRAZ, BİRLİK VAKFI ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Malatya'daki darbe girişimi davası
YEREL

MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

Malatya'daki darbe girişimi davası
YEREL

MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Minibüsçüler, sorunlarını Bakan Tüfençi'ye iletti
YEREL

MİNİBÜSÇÜLER, SORUNLARINI BAKAN TÜFENÇİ'YE İLETTİ
Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda farklı kazandı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR DEPLASMANDA FARKLI KAZANDI
Amatörün şampiyonu Arguvan Belediyespor oldu
YEREL

AMATÖRÜN ŞAMPİYONU ARGUVAN BELEDİYESPOR OLDU
Akçadağ Muhtarlar Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş'tan MHP'ye ziyaret
YEREL

AKÇADAĞ MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI EYÜP GÖNÜLTAŞ'TAN MHP'YE ZİYARET
Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaettin Baydaş:
YEREL

MALATYA OTİZM DERNEĞİ BAŞKANI ALAETTİN BAYDAŞ:
Habeşistan'da İslam konusu anlatıldı
YEREL

HABEŞİSTAN'DA İSLAM KONUSU ANLATILDI
Genç Melodiler göz doldurdu
YEREL

GENÇ MELODİLER GÖZ DOLDURDU
Bakan Tüfenkci Yaşam ve Spor Merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ YAŞAM VE SPOR MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU