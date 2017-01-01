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Başkan Eşkinat "Yerel gündem" programının konuğu oldu



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Bülent Eryılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Halk TV'de yayınlanan "Yerel Gündem" programının konuğu oldu.

Çekimleri Süleymanpaşa Sahil Mutlukent Çay Bahçesi'nde gerçekleşen programda Başkan Eşkinat, Eryılmaz'ın sorularını yanıtlarken Süleymanpaşa Belediyesi'nin çalışmaları ve projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Program çekimleri sonrasında Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Halk TV Yerel Gündem programı yapımcısı Bülent Eryılmaz ile birlikte sahilde vatandaşların Süleymanpaşa Belediyesi hakkında görüşlerini dinlerken vatandaşlara yapılacaklar hakkında da bilgi verdi.

Öte yandan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın konuk olduğu Halk TV'de yayınlanan Yerel Gündem programı 1 Nisan Cumartesi günü saat 16.10'da yayınlanırken 35 dakikalık program Süleymanpaşalılar tarafından ilgi ile takip edildi.

(YG-MEF-Y)



03.04.2017 17:33:23 TSI

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