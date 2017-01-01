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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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TÜBİTAK 48 Bölge Sergisinde, bölge birincisi Kastamonu oldu

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:27
TÜBİTAK 48 Bölge Sergisinde, bölge birincisi Kastamonu oldu
TÜBİTAK 48 Bölge Sergisinde, bölge birincisi Kastamonu oldu

(Fotoğraflı)

İlhan Yazan
KASTAMONU (İHA) - TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisinde, bölge birincisi Kastamonu oldu.
TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projesi Bölge Sergisi 27-29 Mart 2017 tarihinde Samsun'da gerçekleşti. Bin 435 projenin başvuru yaptığı bölge sergisine Kastamonu'dan 118 proje başvurusu yapıldı. Bölge sergisinde 12 alandan 100 proje sergilendi. Kastamonu, 4 proje ile bölge sergisinde temsil edildi.
30 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen ödül töreninde psikoloji alanında Araç İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özkan Kahveci danışmanlığında hazırlanan S. Ecem Gül Kızılcık tarafından jüri önünde sunulan proje, Bölge 1.si olarak Ankara finalinde Kastamonu'yu temsil etmeye hak kazandı. Yine psikoloji alanında Özkan Kahveci danışmanlığında hazırlanan öğrenci Kübra Çürük tarafından jüri önünde sunulan proje ise, Bölge 2.si oldu.
Projeler, 7-12 Mayıs 2017'de Ankara'da gerçekleşecek olan Türkiye finaline sergilenecek.
(Vİ-RFK-Y)

03.04.2017 17:34:20 TSI
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