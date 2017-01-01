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MTB Mart Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

- Başkan Özbey:"MTB'de 1-31 Mart tarihleri arasında bin 332 adet işlem yapıldı"



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MALATYA (İHA) - Malatya Ticaret Borsası (MTB) Mart Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Malatya Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, Meclis Başkan vekili İdris Payza, İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Malatya Ticaret Borsası Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Uğur ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, Malatya Ticaret Borsasında 1-31 Mart tarihleri arasında bin 332 adet işlem yapıldığını belirterek "Malatya Ticaret Borsası üyelerinin gerçekleştirdikleri bu işlemlerde 42 bin 38 kilo 511 gram üründe 127 milyon 90 bin 375 TL tutarında bir değer oluşmuştur" dedi.

Toplantıda daha sonra konuşan Doç. Dr. Ahmet Uğur, meclis üyelerine Ocak ve Şubat aylarında Malatya ekonomisinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

(MT-OE-Y)



03.04.2017 17:34:31 TSI

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