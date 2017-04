YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Otizmli çocuklardan resim sergisi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli çocukların yaptıkları resimler sergilendi.

Osmangazi Üniversitesi Mermer Salonda sergilenen, kuru kalem ve pastel boyayla yapılmış 15 resim, davetlilerden büyük beğeni aldı. Otizimli Çocuklar Farkıdalık Derneği (OFDER) ve Yunusemre Lions Kulübü işbirliğinde hazırlanan serginin 5 gün açık kalacağı belirtildi.

OFDER Başkanı Talat Türeli, en son verilerek göre dünyada her 68 çocuktan birinin otizmli olduğunu belirterek , "Her 20 dakikada bir otizmli çocuk dünyaya geliyor. Korkarım bu oran yükselmeye devam edecek. O yüzden bir an önce tedbir alınıp çocukların sosyal yaşantıları, barınmaları tedbir altına alınmalı ve bir çözüm bulunmalı. Bugün hiç bir bakım evi yok. Bugünden başlamalıyız yoksa yarın hiç yapamayacağız. Miktar bayağı artıyor" dedi.

03.04.2017 17:35:50 TSI

