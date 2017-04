YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeşilyurt Belediyesi yaşlıları ağırladı

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediyesi, Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlediği özel programda ilçe genlinde ikamet eden 120 yaşlı vatandaşı ağırladı.

Bir Resturantta düzenlenen özel etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ile Yeşilyurt İlçesinin farklı mahallelerinde ikamet eden 120'ye yakın yaşlı vatandaş ve aileleri katıldı.

Yeşilyurt Belediyesinin yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetleri ve bakış açısını anlatan sinevizyon gösterisinden sonra programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat,"Büyüklerine sahip çıkan toplumlar, medeniyeti yakalamış toplumlardır. Ömrünün büyük bir kısmında topluma ve ülkesine hizmet vermiş büyüklerimizi, yaşlandıkları dönemde mutlu etmek bizler için gurur ve onur kaynağıdır" diye konuştu.

Yeşilyurt ilçesinde yaşayan yaşlı vatandaşları misafir ettikleri için mutlu olduklarını ifade eden Başkan Polat, " Sizlerin bir duası her şeyden kıymetlidir. Bugünkü programa katılanlar arasında 100 yıllık ülke tarihine tanıklık etmiş, nice darbeler, savaşlar görmüş büyüklerimiz var. 15 Temmuz'da bu milletin direnişine, devrimine şahitlik ettiniz. Büyüklerin duasını almayan toplumların mutlu olma şansları yoktur. Büyüklerimizin duası birçok belanın def olmasına vesile olmaktadır. Sizlerden ricamız; bizlerden dualarınızı eksik etmeyiniz. Sizlerle her fırsatta görüşebilmek ve tecrübelerinizden istifade etme güzelliğinden bizleri mahrum bırakmayınız" dedi.

Yeşilyurt Belediyesinin yaşlı vatandaşlara yönelik başlattığı "Baştacı " projesiyle 44 vatandaşa hizmet ulaştırıldığını ifade eden Başkan Polat, "Toplumsal dayanışmanın önemli göstergelerinden birisi, yaşlılarımızın karşılaşabileceği sorunların en aza indirilmesi ve bunların çözümüne olanak sağlanmasıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürürken, bilgi ve tecrübeleriyle bugünlerimizin mimarı geleceğimizin ışık kaynağı değerli büyüklerimizi unutmuyoruz, her zaman yanlarındayız. "Evde Bakım Hizmeti" kapsamında ihtiyaç sahiplerinin kişisel bakımını, evlerinin temizliği bakım onarımlarını yapıyoruz. Yaşlılarımızın gündelik ihtiyaçlarını karşılıyor, rahat bir yaşam sürmeleri için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında 16 Nisan'daki referanduma da değinen Başkan Polat, "16 Nisan'da Türkiye'nin geleceğini oylayacağız. Eski Türkiye mi? Yeni Türkiye'mi? Bunu oylayacağız. Hep birlikte Yeni Türkiye'ye 'evet' diyeceğiz inşallah" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, "Büyüklere hürmet hem İslami hem de insani vazifemizdir. Türkiye'nin son 100 yıllık siyasi ve tarihi geçmişine şahitlik eden çınarlarımızla birlikte olmak, onların elinden öpmek, dualarını almak bizim için her şeyden kıymetlidir. Türkiye tarihinin zorluklarını bilen büyüklerimiz, güçlü bir Türkiye için bizlere ışık tutuyor. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Darbeleri yaşamış bir millet olarak, Başbakanı asılmış bir millet olarak 16 Nisan'da siz değerli büyüklerimizin bize göstereceği yol haritasıyla birlikte hep birlikte 'evet' diyeceğiz. Annelerimiz, büyüklerimiz buradan evet diye sesleniyor. Büyüklerimizin sözünün üzerine kimse söz söyleyemez" şeklinde konuştu.

03.04.2017 17:37:22 TSI

