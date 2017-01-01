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Çorum'dan kısa kısa

- Traktörden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti



ÇORUM (İHA) - Çorum'da seyir halindeki traktörün çukura girmesi sonucu dengesini kaybederek ağır yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Serban köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. yönetimindeki traktör köy içerisinde seyir halindeyken yolda bulunan çukura girdi. Bu sırada traktörün çamurluk kısmında oturan S.S. (83) sarsıntıdan dolayı dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan talihsiz kadın kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(MMY-BÖ-SÜ-Y)



- Ahır ve samanlık yandı



ÇORUM (İHA) - Çorum'un Kargı ilçesinde çıkan yangında bir ahır ile samanlık yandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Abdullah köyünde M.S.'ye ait ahırda elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan samanlığa sıçradı. Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 15 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(MMY-BÖ-SÜ-Y)



- Dodurga'da yangın



ÇORUM (İHA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Derinöz köyünde H.M.'ye ait ahşap evin elektrik kontağında meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen M.B. ve Z.D. zehirlendi. Zehirlenen şahıslar Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında çatı kısmı yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.

(MMY-BÖ-SÜ-Y)



03.04.2017 17:38:38 TSI

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