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Ruh Sağlığı personeline işaret dili kursu



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MANİSA (İHA) - Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde görev yapan personellerin iletişim becerilerini geliştirmek ve işitme engelli vatandaşların hastanede sıkıntı yaşamalarının önüne geçme için işaret dili eğitimi verildi.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, Şehzadeler Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile işitme engelli vatandaşların hastanelerde sıkıntı yaşamasını önlemek amacıyla işaret dili kursu başlatıldı. 'İşaret Dilini Öğrenelim, iletişimi kesintisiz sürdürelim' sloganıyla başlatılan kursa, hastanede çalışan toplam 40 personel katıldı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde görevli veri hazırlama personeli, yemekhane personeli, güvenlik personellerinden oluşan 40 kişilik ekip 120 saatten oluşan ve 4 ay sürecek temel işaret dili eğitimini almaya başladı. Eğitimler hakkında bilgi veren Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Erol Ozan "Engelli bir vatandaşa sağlık hizmeti sunmada, karşılıklı anlaşılabilirliği en üst seviyede tutmak önemli. Bu kapsamda hastanemiz çalışanları ile işitme engelli vatandaşlarımızın rahat iletişim kurabilmeleri için işaret dili kursu başlattık. İşitme engelli bireylerle en sağlıklı iletişim yolu işaret dilinden geçiyor. İşitme engelli bireylerin sorunlarının temelinde, karşısındaki bireylerin onlarla iletişim kuramaması yatıyor. İşitme engelli birçok kişi insanlarla iletişim kurabilmek için oldukça fazla efor sarf ediyorlar. Sağlık tesisimize başvuran işitme engelli kişilerin hastalıklarını ve sıkıntılarını kendi dilinden anlayan bir personele anlatmaları bu yüzden çok önemli. Sağlıklı iletişim, karşılıklı olarak işaret dili bilindiğinde kurulmaya başlıyor. Bu kapsamda iletişimde engellerin yaşanmaması ve işitme engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden en üst seviyede yararlanabilmesi için bu kursu başlattık" diye konuştu.

(AY-Y)



03.04.2017 17:41:09 TSI

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