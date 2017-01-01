03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ruh Sağlığı personeline işaret dili kursu

03 Nisan 2017 Pazartesi, 17:33
Ruh Sağlığı personeline işaret dili kursu
Ruh Sağlığı personeline işaret dili kursu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde görev yapan personellerin iletişim becerilerini geliştirmek ve işitme engelli vatandaşların hastanede sıkıntı yaşamalarının önüne geçme için işaret dili eğitimi verildi.
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, Şehzadeler Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile işitme engelli vatandaşların hastanelerde sıkıntı yaşamasını önlemek amacıyla işaret dili kursu başlatıldı. 'İşaret Dilini Öğrenelim, iletişimi kesintisiz sürdürelim' sloganıyla başlatılan kursa, hastanede çalışan toplam 40 personel katıldı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde görevli veri hazırlama personeli, yemekhane personeli, güvenlik personellerinden oluşan 40 kişilik ekip 120 saatten oluşan ve 4 ay sürecek temel işaret dili eğitimini almaya başladı. Eğitimler hakkında bilgi veren Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Erol Ozan "Engelli bir vatandaşa sağlık hizmeti sunmada, karşılıklı anlaşılabilirliği en üst seviyede tutmak önemli. Bu kapsamda hastanemiz çalışanları ile işitme engelli vatandaşlarımızın rahat iletişim kurabilmeleri için işaret dili kursu başlattık. İşitme engelli bireylerle en sağlıklı iletişim yolu işaret dilinden geçiyor. İşitme engelli bireylerin sorunlarının temelinde, karşısındaki bireylerin onlarla iletişim kuramaması yatıyor. İşitme engelli birçok kişi insanlarla iletişim kurabilmek için oldukça fazla efor sarf ediyorlar. Sağlık tesisimize başvuran işitme engelli kişilerin hastalıklarını ve sıkıntılarını kendi dilinden anlayan bir personele anlatmaları bu yüzden çok önemli. Sağlıklı iletişim, karşılıklı olarak işaret dili bilindiğinde kurulmaya başlıyor. Bu kapsamda iletişimde engellerin yaşanmaması ve işitme engelli bireylerin sağlık hizmetlerinden en üst seviyede yararlanabilmesi için bu kursu başlattık" diye konuştu.
(AY-Y)

03.04.2017 17:41:09 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

6. Türkiye Badminton Şampiyonası
YEREL

6. TÜRKİYE BADMİNTON ŞAMPİYONASI

Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Manisa'daki renk cümbüşü büyülüyor
YEREL

MANİSA'DAKİ RENK CÜMBÜŞÜ BÜYÜLÜYOR
Başkan Şirin'den gençlere destek
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN GENÇLERE DESTEK
Salihli'de 142 araç 40 araca dönüşecek
YEREL

SALİHLİ'DE 142 ARAÇ 40 ARACA DÖNÜŞECEK
Peker Mahallesi yeni muhtarlık binası
YEREL

PEKER MAHALLESİ YENİ MUHTARLIK BİNASI
Sarıgöl'de okul bahçesine 350 fidan dikildi
YEREL

SARIGÖL'DE OKUL BAHÇESİNE 350 FİDAN DİKİLDİ
300 pehlivan er meydanına çıkacak
YEREL

300 PEHLİVAN ER MEYDANINA ÇIKACAK
MHP Grup Başkanvekili Akçay:
YEREL

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ AKÇAY:

Başkan Kayda Türkeş'i andı
YEREL

BAŞKAN KAYDA TÜRKEŞ'İ ANDI
Musluklardan güvenle su içebilecekler
YEREL

MUSLUKLARDAN GÜVENLE SU İÇEBİLECEKLER
Gördes'i en iyi anlatan şiir ve resimler yarışacak
YEREL

GÖRDES'İ EN İYİ ANLATAN ŞİİR VE RESİMLER YARIŞACAK
Alaşehir'in altyapısı yenilenecek
YEREL

ALAŞEHİR'İN ALTYAPISI YENİLENECEK
CHP Grup Başkanvekili Özel
YEREL

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZEL
Salihli'de puanlar paylaşıldı
YEREL

SALİHLİ'DE PUANLAR PAYLAŞILDI
MASKİ gelir gider denetiminde tam not aldı
YEREL

MASKİ GELİR GİDER DENETİMİNDE TAM NOT ALDI
Halk Sağlığı otizme dikkat çekti
YEREL

HALK SAĞLIĞI OTİZME DİKKAT ÇEKTİ
Hayvan içme suyu göletleri temizleniyor
YEREL

HAYVAN İÇME SUYU GÖLETLERİ TEMİZLENİYOR
Hayvanlar daha temiz su içecek
YEREL

HAYVANLAR DAHA TEMİZ SU İÇECEK
Yüzlerce hak sahibi oturacakları evleri yakından inceledi
YEREL

YÜZLERCE HAK SAHİBİ OTURACAKLARI EVLERİ YAKINDAN İNCELEDİ
Spil Dağı'nda &quot;Evet&quot; pankartı açtılar
YEREL

SPİL DAĞI'NDA "EVET" PANKARTI AÇTILAR
Sarıgöl Belediyespor BAL'a yaklaştı
YEREL

SARIGÖL BELEDİYESPOR BAL'A YAKLAŞTI
Polisten kaçmaya çalışan şüpheli başından vuruldu
YEREL

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ BAŞINDAN VURULDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU: